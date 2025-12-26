Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  ФОТО. Умер легендарный обладатель КЕЧ. В рождественское утро
26 декабря 2025, 23:43
ФОТО. Умер легендарный обладатель КЕЧ. В рождественское утро

Культовый футболист Ноттингем Форест скончался после продолжительной болезни

ФОТО. Умер легендарный обладатель КЕЧ. В рождественское утро
Ноттингем Форест. Джон Робертсон

Бывший вингер «Ноттингем Форест» и сборной Шотландии Джон Робертсон скончался в возрасте 72 лет, сообщил клуб.

Робертсон стал культовой фигурой для «Форест», сыграв ключевую роль в победах команды в Кубке европейских чемпионов 1979 и 1980 годов. В финале против «Мальме» он отдал результативную передачу на Тревора Фрэнсиса, а год спустя сам забил победный гол в матче с «Гамбургом» на «Сантьяго Бернабеу».

За сборную Шотландии Робертсон провел 28 матчей, включая участие в чемпионате мира 1982 года. После завершения карьеры он работал в тренерском штабе Мартина О’Нила в нескольких клубах, среди которых «Селтик» и «Астон Вилла».

В заявлении семьи говорится, что Робертсон мирно ушел из жизни в рождественское утро после продолжительной болезни, находясь рядом с близкими.

«Ноттингем Форест» назвал Робертсона одной из величайших легенд клуба, подчеркнув его талант, скромность и преданность команде. Соболезнования также выразили представители «Селтика» и бывшие коллеги по тренерскому штабу.

Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу сборная Шотландии по футболу
Источник: ESPN
