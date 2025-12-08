6 декабря столичный гранд Франции ПСЖ в матче 15-го тура Лиги 1 2025/26 разгромил Ренн со счетом 5:0 на стадионе Парк де Пренс.

Дубль в составе подопечных Луиса Энрике оформил Хвича Кварацхелия. Еще по одному голу забили Сенни Меюлю, Ибрагим Мбайе и Гонсалу Рамуш.

Украинский центральный защитник парижан Илья Забарный пропустил встречу. Официальная позиция клуба – украинец заболел. Однако существует вероятность, что Илья специально отказался играть, поскольку в старте команды вышел российский голкипер Матвей Сафонов.

Лига 1 2025/26. 15-й тур, 6 декабря

ПСЖ – Ренн – 5:0

Голы: Кварацхелия, 28, 67, Меюлю, 39, Мбайе, 88, Рамуш, 90+1

Видеообзор матча