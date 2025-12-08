Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПСЖ – Ренн – 5:0. Разгром. Почему не играл Забарный? Видео голов и обзор
Чемпионат Франции
ПСЖ
06.12.2025 22:05 – FT 5 : 0
Ренн
Франция
08 декабря 2025, 08:19 | Обновлено 08 декабря 2025, 08:20
127
0

ПСЖ – Ренн – 5:0. Разгром. Почему не играл Забарный? Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 15-го тура Лиги 1 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

6 декабря столичный гранд Франции ПСЖ в матче 15-го тура Лиги 1 2025/26 разгромил Ренн со счетом 5:0 на стадионе Парк де Пренс.

Дубль в составе подопечных Луиса Энрике оформил Хвича Кварацхелия. Еще по одному голу забили Сенни Меюлю, Ибрагим Мбайе и Гонсалу Рамуш.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский центральный защитник парижан Илья Забарный пропустил встречу. Официальная позиция клуба – украинец заболел. Однако существует вероятность, что Илья специально отказался играть, поскольку в старте команды вышел российский голкипер Матвей Сафонов.

Лига 1 2025/26. 15-й тур, 6 декабря

ПСЖ – Ренн – 5:0

Голы: Кварацхелия, 28, 67, Меюлю, 39, Мбайе, 88, Рамуш, 90+1

Видеообзор матча

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (ПСЖ), асcист Усман Дембеле.
88’
ГОЛ ! Мяч забил Ибрагим Мбайе (ПСЖ), асcист Кантен Нджанту.
74’
Jeremy Jacquet (Ренн) получает красную карточку.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (ПСЖ), асcист Сенни Маюлу.
39’
ГОЛ ! Мяч забил Сенни Маюлу (ПСЖ), асcист Жоау Невеш.
28’
ГОЛ ! Мяч забил Хвича Кварацхелия (ПСЖ), асcист Лукас-Франсуа Эрнандес.
Сенни Меюлю Гонсалу Рамуш Илья Забарный Хвича Кварацхелия ПСЖ Ренн ПСЖ - Ренн Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу видео голов и обзор Матвей Сафонов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
