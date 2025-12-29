Рома обратилась к клубам Английской Премьер-лиги из-за трансфера Довбика

Итальянская «Рома» пытается найти новую команду для форварда сборной Украины Артема Довбика, который не входит в планы главного тренера Джан Пьеро Гасперини.

По информации авторитетного издания TeamTalk, римский клуб предложил «Лидсу», «Вест Хэму», «Эвертону» и «Сандерленду» подписать 28-летнего футболиста.

«Ириски» уже сообщили, что не заинтересованы в приобретении Довбика. Главной проблемой является позиция «Ромы», которая в первую очередь рассматривает вариант с арендой, однако представителям Премьер-лиги интересен полноценный трансфер украинца.

Довбик перебрался в чемпионат Италии в августе прошлого года из испанской «Жироны» за 30,5 млн евро. В нынешнем сезоне провел 14 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

Контракт украинского форварда истекает в июне 2028 года, а его трансферная стоимость составляет 20 миллионов евро.