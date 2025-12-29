Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок Шахтера и молодежной сборной Украины намерен возобновить карьеру
Украина. Премьер лига
29 декабря 2025, 11:27 |
1103
0

Экс-игрок Шахтера и молодежной сборной Украины намерен возобновить карьеру

Последний матч защитник Максим Жичиков провел еще в августе 2024 года

29 декабря 2025, 11:27 |
1103
0
Экс-игрок Шахтера и молодежной сборной Украины намерен возобновить карьеру
ФК Металлист 1925 Харьков. Максим Жичиков

Экс-игрок донецкого «Шахтера», харьковского «Металлиста 925» и молодежной сборной Украины Максим Жичиков планирует возобновить карьеру и вернуться к выступлениям на профессиональном уровне.

«Как мне стало известно, этой зимой серьезно вернуться к профессиональному футболу настроенный воспитанник «Шахтера» и экс-футболист сборных Украины U-17, U-18, U-20, U-21 Максим Жичиков.

Этот сезон опытный правый защитник начал в «Авангарде» Лозова, а перед этим пять лет защищал цвета «Металлиста 1925», которому помог в сезоне 2020/21 впервые в истории выйти в УПЛ.

Футболист уже находится в поиске команды, поскольку считает, что его пауза затянулась», – сообщил журналист Дмитрий Венков.

Жичиков не появлялся на поле в нынешнем сезоне, а в прошлой кампании провел шесть игр за «Металлист 1925». Последний раз 33-летний защитник играл еще в августе 2024-го.

По теме:
Пятый раз победителем осенней части сезона стал не Шахтер и не Динамо
Источник: Шахтер рассматривал кандидатуру Ротаня на пост главного тренера
БУДКОВСКИЙ: «Тогда не вписался в ромб Скрипника, а теперь ситуация другая»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Авангард Лозовая Максим Жичиков
Николай Тытюк Источник: Telegram
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо подпишет новые контракты с двумя футболистами сборной Украины
Футбол | 29 декабря 2025, 07:37 4
Динамо подпишет новые контракты с двумя футболистами сборной Украины
Динамо подпишет новые контракты с двумя футболистами сборной Украины

Киевский клуб сохранит в составе защитников Александра Караваева и Дениса Попова

Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
Футбол | 28 декабря 2025, 15:53 1
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца

Бенфика стремится подписать Арсения Батагова

БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
Футбол | 28.12.2025, 12:24
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
Футбол | 28.12.2025, 13:24
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
Талантливый легионер отказался играть за клуб, который лидирует в УПЛ
Футбол | 29.12.2025, 08:44
Талантливый легионер отказался играть за клуб, который лидирует в УПЛ
Талантливый легионер отказался играть за клуб, который лидирует в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
27.12.2025, 16:49 3
Бокс
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
Анонс 17-го тура Серии А: продолжит ли побеждать Фио? Довбик – Малиновский
27.12.2025, 12:55
Футбол
Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта
Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта
27.12.2025, 20:06
Бокс
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
28.12.2025, 08:53 40
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
Молодежный ЧМ по хоккею. Победы США и Финляндии, 12 шайб Канады и Чехии
27.12.2025, 10:45 1
Хоккей
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
Шапаренко предложили контракты два клуба. Каким будет выбор?
28.12.2025, 07:05 16
Футбол
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
27.12.2025, 09:08 6
Футбол
Усик встретился с легендой бокса, который неоднозначно высказался о войне
Усик встретился с легендой бокса, который неоднозначно высказался о войне
27.12.2025, 18:59
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем