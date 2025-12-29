Экс-игрок Шахтера и молодежной сборной Украины намерен возобновить карьеру

Экс-игрок донецкого «Шахтера», харьковского «Металлиста 925» и молодежной сборной Украины Максим Жичиков планирует возобновить карьеру и вернуться к выступлениям на профессиональном уровне.

«Как мне стало известно, этой зимой серьезно вернуться к профессиональному футболу настроенный воспитанник «Шахтера» и экс-футболист сборных Украины U-17, U-18, U-20, U-21 Максим Жичиков.

Этот сезон опытный правый защитник начал в «Авангарде» Лозова, а перед этим пять лет защищал цвета «Металлиста 1925», которому помог в сезоне 2020/21 впервые в истории выйти в УПЛ.

Футболист уже находится в поиске команды, поскольку считает, что его пауза затянулась», – сообщил журналист Дмитрий Венков.

Жичиков не появлялся на поле в нынешнем сезоне, а в прошлой кампании провел шесть игр за «Металлист 1925». Последний раз 33-летний защитник играл еще в августе 2024-го.