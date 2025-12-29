Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Динамо может бесплатно потерять украинца после завершения сезона 2025/26
Украина. Премьер лига
29 декабря 2025, 10:53
Контракт вингера Владислава Кабаева с «бело-синими» истекает в июне 2026-го года

ФК Динамо Киев. Владислав Кабаев

Вингер киевского «Динамо» Владислав Кабаев может покинуть команду после завершения сезона 2025/26 и получить статус свободного агента.

Контракт украинского футболиста истекает в июне следующего года, однако «бело-синие» пока не определились с будущим игрока. В соглашении прописано опция, согласно которой «Динамо» может активировать продление сделки в одностороннем порядке.

Кабаев присоединился к киевскому клубу в августе 2022-го из луганской «Зари» за 1,2 млн евро. В нынешнем сезоне провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.

В активе вингера три поединка в составе сборной Украины – против Албании в Лиге нации, а также две товарищеские игры с Новой Зеландией и Канадой. Суммарно Владислав провел 146 минут в «сине-желтой» футболке, однако результативными действиями не отличался.

Ранее сообщалось, что «Динамо» планирует сохранить в составе двух игроков сборной Украины – защитников Дениса Попова и Александра Караваева.

Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
Перець
Статистика така собі , дорогу молодим 
Ответить
-1
