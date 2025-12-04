Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ПСЖ – Ренн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Франции
ПСЖ
06.12.2025 22:05 - : -
Ренн
Франция
04 декабря 2025, 20:48 | Обновлено 04 декабря 2025, 20:49
Смотрите 6 декабря в 22:05 по Киеву матч Лиги 1

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 6 декабря, состоится матч 15-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «ПСЖ» и «Ренн».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

Старт поединка запланирован на 22:05 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.

ПСЖ – Ренн
Забарный сыграет с Сафоновым? ПСЖ рассказал о травмированных футболистах
ФОТО. Жена Забарного совершила неожиданный визит к мужу
Французский журналист: «О Забарном нужно знать важную деталь»
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
