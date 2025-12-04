Франция04 декабря 2025, 20:48 | Обновлено 04 декабря 2025, 20:49
ПСЖ – Ренн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 декабря в 22:05 по Киеву матч Лиги 1
В субботу, 6 декабря, состоится матч 15-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «ПСЖ» и «Ренн».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс».
Старт поединка запланирован на 22:05 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.
|
