Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром
Подопечные Энрике убедительно обыграли «Ренн»
В субботу, 6 декабря, прошел матч 15-го тура французской Лиги 1, в котором сыграли «ПСЖ» и «Ренн».
Игра прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Подопечные Энрике убедительно обыграли соперника – 5:0.
На 28-й минуте счет в матче открыл Хвича Кварацхелия. До перерыва удвоить преимущество парижан успел Сенни Меюлю. На 68-й минуте Хвиче удалось оформить дубль.
В конце матча добили обескровленный «Ренн» Ибрагим Мбае и Гонсалу Рамуш.
Украинский центрбек Илья Забарный пропустил матч – официальная версия болезнь. В старте за парижан первый матч в сезоне провел Матвей Сафонов.
В параллельных матчах игрового дня «Нант» проиграл «Лансу» (1:2), а «Тулуза» благодаря единственному голу в матче одолела «Страсбург».
«ПСЖ» идет вторым в Лиге 1 с 33 очками, у «Ланса» 34 пункта.
Лига 1. 15-й тур, 6 декабря.
ПСЖ – Ренн – 5:0
Голы: Кварацхелия, 28, 67, Меюлю, 39, Мбае, 88, Рамуш, 90+1.
Нант – Ланс – 1:2
Голы: Эль-Араби, 38 – Товен, 34, Саид, 81.
Тулуза – Страсбург – 1:0
Гол: Эмерсонн, 18.
