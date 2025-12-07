Забарный вне заявки, Сафонов – в старте. В игре ПСЖ – Ренн случился разгром

В субботу, 6 декабря, прошел матч 15-го тура французской Лиги 1, в котором сыграли «ПСЖ» и «Ренн».

Игра прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Подопечные Энрике убедительно обыграли соперника – 5:0.

На 28-й минуте счет в матче открыл Хвича Кварацхелия. До перерыва удвоить преимущество парижан успел Сенни Меюлю. На 68-й минуте Хвиче удалось оформить дубль.

В конце матча добили обескровленный «Ренн» Ибрагим Мбае и Гонсалу Рамуш.

Украинский центрбек Илья Забарный пропустил матч – официальная версия болезнь. В старте за парижан первый матч в сезоне провел Матвей Сафонов.

В параллельных матчах игрового дня «Нант» проиграл «Лансу» (1:2), а «Тулуза» благодаря единственному голу в матче одолела «Страсбург».

«ПСЖ» идет вторым в Лиге 1 с 33 очками, у «Ланса» 34 пункта.

Лига 1. 15-й тур, 6 декабря.

ПСЖ – Ренн – 5:0

Голы: Кварацхелия, 28, 67, Меюлю, 39, Мбае, 88, Рамуш, 90+1.

Нант – Ланс – 1:2

Голы: Эль-Араби, 38 – Товен, 34, Саид, 81.

Тулуза – Страсбург – 1:0

Гол: Эмерсонн, 18.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛИГИ 1