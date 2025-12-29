Этот день в истории. 39 лет назад Беланов стал обладателем Золотого мяча
Представитель киевского «Динамо» на 22 балла опередил легендарного Гари Линекера из Англии
29 декабря 1986 года Игорь Беланов был признан лучшим футболистом Европы по версии издания France Football – украинец получил престижную награду «Золотой мяч».
Удачная и яркая игра на чемпионате мира в Мексике, а также блестящие выступления в составе киевского «Динамо», которое завоевало Кубок обладателей Кубков УЕФА, стали основой признания Беланова в футбольной Европе.
«Золотой мяч» был вручен игроку 18 марта 1987 года в Киеве перед началом четвертьфинального матча Кубка Чемпионов против стамбульского «Бешикташа».
Как позже признался сам триумфатор, излишнее волнение от радостного события помешало отличиться ему в том матче. Так, пробивая пенальти на 86-й минуте, он попал в перекладину. Это был первый случай, когда Беланов не забил пенальти.
ТОП-5 игроков 1986 года по версии европейских журналистов:
- Игорь Беланов (нападающий, Динамо Киев, сборная СССР) – 84 балла
- Гарри Линекер (нападающий, Барселона, сборная Англии) – 62 балла
- Эмилио Бутрагеньо (нападающий, Реал Мадрид, сборная Испании) – 59 баллов
- Мануэль Аморо (защитник, Монако, сборная Франции) – 22 балла
- Пребен Элькьер-Ларсен (нападающий, Верона, сборная Дании) – 22 балла
Игоря Беланова на первую позицию в опросе поставили издания, представлявшие ГДР, ФРГ, Бельгию, Нидерланды, Польшу, Швецию, Чехословакию и СССР.
Еще один представитель «Динамо» Александр Заваров набрал 20 баллов и разделил шестое место с форвардом «Ливерпуля» Ианом Рашем. Динамовский маэстро получил первые места от Болгарии и Франции.
