Этот день в истории. 39 лет назад Беланов стал обладателем Золотого мяча

29 декабря 1986 года Игорь Беланов был признан лучшим футболистом Европы по версии издания France Football – украинец получил престижную награду «Золотой мяч».

Удачная и яркая игра на чемпионате мира в Мексике, а также блестящие выступления в составе киевского «Динамо», которое завоевало Кубок обладателей Кубков УЕФА, стали основой признания Беланова в футбольной Европе.

«Золотой мяч» был вручен игроку 18 марта 1987 года в Киеве перед началом четвертьфинального матча Кубка Чемпионов против стамбульского «Бешикташа».

Как позже признался сам триумфатор, излишнее волнение от радостного события помешало отличиться ему в том матче. Так, пробивая пенальти на 86-й минуте, он попал в перекладину. Это был первый случай, когда Беланов не забил пенальти.

ТОП-5 игроков 1986 года по версии европейских журналистов:

Игорь Беланов (нападающий, Динамо Киев, сборная СССР) – 84 балла Гарри Линекер (нападающий, Барселона, сборная Англии) – 62 балла Эмилио Бутрагеньо (нападающий, Реал Мадрид, сборная Испании) – 59 баллов Мануэль Аморо (защитник, Монако, сборная Франции) – 22 балла Пребен Элькьер-Ларсен (нападающий, Верона, сборная Дании) – 22 балла

Игоря Беланова на первую позицию в опросе поставили издания, представлявшие ГДР, ФРГ, Бельгию, Нидерланды, Польшу, Швецию, Чехословакию и СССР.

Еще один представитель «Динамо» Александр Заваров набрал 20 баллов и разделил шестое место с форвардом «Ливерпуля» Ианом Рашем. Динамовский маэстро получил первые места от Болгарии и Франции.