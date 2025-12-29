Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Украина. Премьер лига
29 декабря 2025, 10:13 | Обновлено 29 декабря 2025, 10:26
Этот день в истории. 39 лет назад Беланов стал обладателем Золотого мяча

Представитель киевского «Динамо» на 22 балла опередил легендарного Гари Линекера из Англии

Этот день в истории. 39 лет назад Беланов стал обладателем Золотого мяча
ФК Динамо Киев

29 декабря 1986 года Игорь Беланов был признан лучшим футболистом Европы по версии издания France Football – украинец получил престижную награду «Золотой мяч».

Удачная и яркая игра на чемпионате мира в Мексике, а также блестящие выступления в составе киевского «Динамо», которое завоевало Кубок обладателей Кубков УЕФА, стали основой признания Беланова в футбольной Европе.

«Золотой мяч» был вручен игроку 18 марта 1987 года в Киеве перед началом четвертьфинального матча Кубка Чемпионов против стамбульского «Бешикташа».

Как позже признался сам триумфатор, излишнее волнение от радостного события помешало отличиться ему в том матче. Так, пробивая пенальти на 86-й минуте, он попал в перекладину. Это был первый случай, когда Беланов не забил пенальти.

ТОП-5 игроков 1986 года по версии европейских журналистов:

  1. Игорь Беланов (нападающий, Динамо Киев, сборная СССР) – 84 балла
  2. Гарри Линекер (нападающий, Барселона, сборная Англии) – 62 балла
  3. Эмилио Бутрагеньо (нападающий, Реал Мадрид, сборная Испании) – 59 баллов
  4. Мануэль Аморо (защитник, Монако, сборная Франции) – 22 балла
  5. Пребен Элькьер-Ларсен (нападающий, Верона, сборная Дании) – 22 балла

Игоря Беланова на первую позицию в опросе поставили издания, представлявшие ГДР, ФРГ, Бельгию, Нидерланды, Польшу, Швецию, Чехословакию и СССР.

Еще один представитель «Динамо» Александр Заваров набрал 20 баллов и разделил шестое место с форвардом «Ливерпуля» Ианом Рашем. Динамовский маэстро получил первые места от Болгарии и Франции.

Динамо Киев Игорь Беланов Золотой мяч
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
Oleg_Yurchenko
Oleg Belanov? Як можна так обісратись в заголовку? В самій же статті правильно написали.
