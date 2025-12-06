Колос Ковалевка

В субботу, 6 декабря, в Ковалевке на стадионе «Колос» состоится матч пятнадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют ковалевский «Колос» и донецкий «Шахтер». Стартовый свисток рефери Максима Козыряцкого из Запорожья прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Колос



Ковалевский «Колос» в первой половине текущего сезона чувствует себя намного более уверенно, чем это было в аналогичный период годом ранее, что находит прямое отображение в турнирной таблице. Команда под руководством Руслана Костышина проиграла за 14 туров всего три игры, среди которых противостояние против ЛНЗ (0:1), которое, в свою очередь, вместе с житомирским «Полесьем», отделяет «колосков» от соперника по предстоящей встрече в турнирной таблице.

Взять новую высоту по итогам этого тура «Колосу» не удастся – до «волков» еще четыре очка, да и соперник непростой, пусть и после домашней победы над «Динамо» (2:1) клубу из Ковалевки может все казаться по силам. Сдержать атаку «Шахтера», которая забила существенно больше голов среди всех команд лиги (37 против 30 у ближайшего преследователя в лице «Динамо») – вот главная задача коллектива Костышина на предстоящую игру. Как это сделать, уж поверьте, тренерский штаб «черно-белых» хорошо знает.

Стоит только вспомнить феерию в апреле этого года на «Арене Львов», когда «горняки» еще под руководством Марино Пушича получили четыре мяча в свои ворота (2:4). С тех пор лишь ЛНЗ мог похвастаться подобным достижением, но уже при каденции Турана. К слову, это и была единственная на данный момент победа «Колоса» в очной дуэли против дончан. А сейчас они подходят к игре в хорошем настроении с серией без поражений длиной в пять матчей и существенным продвижением вверх по турнирной таблице. Но без основного Эдуарда Козика в центре обороны, ведь, как мы знаем, арендован он именно из «Шахтера».

Шахтер



Для команды Арды Турана это будет уже второй матч на этой неделе. В первом, в понедельник, донецкий «Шахтер» сыграл вничью против криворожского «Кривбасса» (2:2), а если уж говорить предельно точно, то спасся во Львове от поражения на последних секундах. И тут уже не получится поставить в сравнение тот провал образца игры против ЛНЗ, так как, так или иначе, а дополнительные сутки на отдых у «горняков» были.

А вот когда на следующей неделе предстоит полететь на Мальту играть против «Хамруна», то мы точно услышим от Турана, насколько сложным был путь из Киевской области до пункта назначения. И он будет, безусловно, прав. Вот только график команд УПЛ при этом остается неумолим – «Шахтер» в этом календарном году будет играть дольше все остальных среди команд лиги, поэтому должен быть готов к тому, что соперники будут ставить палки в колеса, ведь в этом сезоне наш чемпионат выглядит достаточно конкурентным.

И если перед игрой против «Кривбасса» где-то и могла проскочить мысль у футболистов, что отрыв от преследователей в таблице позволяет найти место для маневра, то после того, как этот самый «маневр» был исполнен, другую такую возможность предстоит вновь создавать своими руками. ЛНЗ в этом туре играет против «Оболони», а «Полесье» – против «Руха», тогда как с «Колосом» сыграют сами «горняки». Вот и значимость результата предстоящей встречи оценить не составит труда – «Шахтер» хочет уйти на зимовку в статусе чемпиона первого этапа сезона, но сможет ли? К слову, вратаря Дмитрия Ризныка дончане вновь могут поберечь из-за мышечной травмы игрока перед матчем против «Шемрок Роверс» (2:1), тем более, что для Кирилла Фесюна это будет очень принципиальная встреча.

История встреч



Футбольные пути «Колоса» и «Шахтера» ранее пересекались 13 раз. Наблюдается перевес дончан по количеству побед – 11 успешных матчей против 1 у ковалевского клуба. Разница голов – 12:33. Наибольшая победа «Шахтера» – 6:0 (2019), «Колоса» – 4:2 (2025). В прошлый раз команды встречались в середине апреля этого года, когда на «Арене Львов» голы Аринальдо Ррапая, Андрея Цурикова, Владислава Велетня и Джованни Боливара против мячей Марлона Гомеса и Кевина обусловили победу «колосков» (4:2).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 44-летний Максим Козыряцкий из Запорожья, который на своем счету имеет 80 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Александр Павлинов и Виталий Сухин, а резервным арбитром отработает Максим Фирсов. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Николаем Балакиным и Мариной Стрелецкой. У Козыряцкого есть опыт проведения матчей с участием «Колоса» – 7 побед, 3 ничьих и 7 поражений, тогда как с «Шахтером» он пересекался 9 раз – 7 побед, 2 ничьих.

Ориентировочные составы



«Колос»: Пахолюк – Понедельник, В. Бондаренко, И. Красничи, Цуриков – А. Демченко, Теллес, Ррапай – Кане, Климчук, Салабай.

«Шахтер»: Фесюн – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Марлон Гомес, Очеретько, Крыськив – Невертон, Элиас, Эгиналду.