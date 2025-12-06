Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сдержали фаворита. Шахтер растерял драгоценные очки на поле Колоса
Премьер-лига
Колос Ковалевка
06.12.2025 15:30 – FT 0 : 0
Шахтер Донецк
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 декабря 2025, 17:28 | Обновлено 06 декабря 2025, 18:22
2664
52

Сдержали фаворита. Шахтер растерял драгоценные очки на поле Колоса

Команда Турана завершит первый круг УПЛ точно не первой

ФК Шахтер

В главном матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги в Ковалевке местный «Колос» принимал на своём поле донецкий «Шахтёр» — на момент начала игры уже вторую команду чемпионата, ведь черкасский «ЛНЗ» в первом матче дня обыграл киевскую «Оболонь» и обошёл «горняков» в таблице. «Колос» же шёл четвёртым, имел пятиматчевую беспроигрышную серию и в предыдущем домашнем матче снял скальп с другого гранда украинского футбола — киевского «Динамо». Теперь у команды была возможность повторить успех против «Шахтёра», хотя шансы на это были не слишком высокими. «Шахтёр» же в предыдущем туре потерял очки с «Кривбассом», хотя по ходу матча можно было сказать, что «горняки» вырвали одно очко в свою пользу, сравняв счёт на последних минутах встречи.

По сравнению с предыдущим матчем наставник «Колоса» Руслан Костышин провёл несколько изменений в составе: полностью перестроил центр защиты, выпустив Бурду и Бондаренко вместо Козика и Илира Красничи. Последний сместился в полузащиту, заменив там Ррапая. Главный тренер «Шахтёра» Арда Туран также внес коррективы по сравнению с игрой против «Кривбасса». Дмитрий Ризнык вернулся в стартовый состав после травмы, а Винисиус Тобиас, Крыськив и Кауан Элиас заменили Коноплю, Бондаренко и Мейреллиша.

«Шахтёр» ожидаемо взял мяч под контроль с первых минут, и казалось, что гол может последовать уже в дебюте матча: после навеса мяч дошёл до Кауана Элиаса в штрафной площади хозяев, но бразилец попытался обработать мяч и не справился, в результате круглый оказался у Пахолюка.
«Колосу» с трудом удавалось зацепиться за мяч, но у ковалевцев всё же был свой момент в первом тайме. Бондаренко пробивал после подачи с углового в падении, однако Ризнык отразил удар, а на добивании Салабай попал в перекладину.

После этого острота в матче пропала: «Шахтёр» больше владел инициативой и мячом, но хозяева грамотно оборонялись и почти до конца тайма не позволяли создавать опасные моменты у своих ворот. Лишь в конце тайма Элиас имел ещё один шанс открыть счёт, пробивая головой в противоход Пахолюку, но мяч прошёл рядом с правой штангой.

Не обошлось и без эмоций: Руслан Костышин успел за первый тайм получить жёлтую карточку, повздорив со скамейкой «Шахтёра» и даже сорвав голос.

Во втором тайме картина на поле не изменилась: донеччане владели мячом, пытались вскрыть слаженную оборону «Колоса», но атаки почти не завершались опасными ударами. Невертон имел несколько своих моментов, но каждый раз Пахолюк выручал команду.

«Колос» редко атаковал во втором тайме, и моментов у хозяев почти не было. Команда сосредоточилась на обороне, а на атаки особых сил уже не оставалось. Во второй половине игры стоит лишь вспомнить момент Красничи, который пробил с линии штрафной выше ворот.

В концовке обе команды завелись по-настоящему, и арбитру матча Максиму Козыряцкому пришлось вмешиваться, разнимать игроков, которые в отдельных эпизодах играли слишком жёстко. «Шахтёр» так и не сумел создать сильное давление на ворота «Колоса» и вырвать победу, а матч завершился типичной для последних туров нашего чемпионата нулевой ничьей. «Колос» выстоял и забрал важное очко в борьбе за турнирные позиции, тогда как «Шахтёр» завершает первый круг на втором месте, растеряв преимущество в последних двух турах.

Колос выстоял сегодня и забрал важный балл в контексте борьбы в турнирной таблице. Шахтер же заканчивает первый круг на втором месте в чемпионате, растеряв свое преимущество в последних двух турах.

В заключительном туре Украинской Премьер-лиги в этом году «Колос» отправится в Кривой Рог, чтобы сыграть с местным «Кривбассом», а «Шахтёр» примет во Львове «Эпицентр».

Наши оценки:

«Колос» (замены): Оевуси – 6,0, Алефиренко – б/о, Челядин – б/о.

«Шахтер» (замены): Педриньйо да Сілва – 6,0, Мейрелліш – б/о, Ізакі – б/о.

Украинская Премьер-лига. 15-й тур.

«Колос» – «Шахтер» - 0:0

Предупреждения: Салабай, 84 – Крыськив, 65

«Колос»: Пахолюк – Цуриков, Бондаренко, Бурда, Понедельник – А. Демченко (Челядин, 90), И. Красничи, Теллес – Кане (Алефиренко, 76), Климчук (Оевуси, 66), Салабай.

«Шахтер»: Ризнык – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Марлон Гомес (Изаки, 81), Криськив, Очеретько (Педриньо да Силва, 46) – Невертон, Элиас, Эгиналду (Мейреллиш, 81).

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: «Колос» (с. Ковалевка).

КОЛОС - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 2°C

чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Шахтер отчеты
Кирилл Соловей
Кирилл Соловей Sport.ua
Комментарии 52
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Skillz
За чотири роки війни накупили бразилосів на 150 млн, а Колос все так і не можуть подолати, он новошизоїд пише треба ще з п'яток підкопчених підписати і Проспера щоб ЛНЗ послабити
Ответить
+5
Показать Скрыть 2 ответа
Денис Брегін
Бронзовий призер не вразив,відверто.
Ответить
+3
New Zealander
На такий автобус потрібні Аллісон, Судаков та Кевін. Інакше - не пробити. В міжсезоння чекаємо Аліссона, Проспера і ще двох-трьох новачків. 
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
Remark
Все закономірно. Дві села не визначили переможця☝️
Ответить
+1
Павло
Перше коло чемпіонату виграв Насіннєвий Завод з села Лебедин - це все, що потрібно знати про нинішній рівень УПЛ 
Ответить
+1
Показать Скрыть 6 ответов
Chemp83
Два рівних клуби.поміняйформу різницю не побачиш
Ответить
0
8number
Колос награв на поразку, але Шахтар не награв на перемогу. Закономірний результат.
Ответить
0
Макеевка🛀
Дарагая мадэрация мы ренатавцы очэнь благадарны  чьто вы харашо к нам атносетесь и не банете  за пастаянные  нарушэниэ. Атдельная  спасиба  чьто не баните фейк Катьки Монзуль, тот дурачек  в юбке  очень  рад и лекуют  кагда вы ево  не трогаэте  , а первый  фэйк  Катьки банили за то же самаэ  что пишет сейчас  идеот  пад фейкам  Катьки. Еще раз спасиба Ренат не забудет 
Ответить
0
Катерина Монзуль
Шановна модерація, щиро дякую.
Ответить
0
Alex
Вболівальники Шахтаря в шоковому стані.Де Шахтар?Де?
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Не той результат, якого ми хотіли😢
І навіть 2 кіло цукерок🍬🍬🍬, куплених до Дня Миколая не підслащать гіркоти цієї осічки, ми залишились без головного подарунку, і це факт...😢😢
🟧⚒️⬛Але вірні Шахтарю і в такі важкі моменти. В порівнянні із квітнем - нічия це все ж таки прогрес!
Ответить
0
OKs100
ЛНЗ - чемпион!
Ответить
0
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Знов ковалівці нездоланні...😢
Але, як не прикро мені -
Є втіха до Гвен у коханні❤️
🌠Знов зустріну її уві сні !
.
Хоч перемоги не вдалося:
Узяти жодної на тижні...
Люблю її руде волосся🔥
💚💚І очі смарагдові ніжні!🥰
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Lopez Nieto
Ленивая,стоячая,унылая игра...Ничья закономерна...
Ответить
-1
Face Control
Очень слабо! Фу! 
Ответить
-2
Показать Скрыть 4 ответа
Chemp83
Лнз буде чемпіоном 
Ответить
-2
Chemp83
Лнз буде чемпіоном 
Ответить
-2
Фанькин кот
Оо, всех неадекватов дырявых почистили.👍😊 Это хорошо!
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
Катерина Монзуль
Шановна адміністрація Sport.ua.
Звертаю вашу увагу на дії користувачів alexander Idor і Александр Шевченко. Ці користувачі Іdor і Шевченко вдаються до образливих висловлювань ображають і обзивають неприйнятними словами інших користувачів, це бан по ip. Подібна поведінка створює вкрай неприємну атмосферу для інших користувачів і суперечить правилам вашого ресурсу. Люба і шановна адміністрація, наполегливо прошу якнайшвидше розглянути це питання та вжити відповідних заходів, для припинення деструктивної діяльності зазначених користувачів alexander Іdor і Александр Шевченко.
Ответить
-3
u6464u
Попри однобоке суддівство , це зрозуміти можно було ще до гри , але своєю грою Шахтар не вразив , було небагато моментів але їх потрібно реалізовувати , добавляти в швидкості , про удари здалеку забули зовсім , так  автобус з Ковалівки яким керував арбітр Педорсен відкрити невдалося .
Ответить
-3
