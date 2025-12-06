Сдержали фаворита. Шахтер растерял драгоценные очки на поле Колоса

В главном матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги в Ковалевке местный «Колос» принимал на своём поле донецкий «Шахтёр» — на момент начала игры уже вторую команду чемпионата, ведь черкасский «ЛНЗ» в первом матче дня обыграл киевскую «Оболонь» и обошёл «горняков» в таблице. «Колос» же шёл четвёртым, имел пятиматчевую беспроигрышную серию и в предыдущем домашнем матче снял скальп с другого гранда украинского футбола — киевского «Динамо». Теперь у команды была возможность повторить успех против «Шахтёра», хотя шансы на это были не слишком высокими. «Шахтёр» же в предыдущем туре потерял очки с «Кривбассом», хотя по ходу матча можно было сказать, что «горняки» вырвали одно очко в свою пользу, сравняв счёт на последних минутах встречи.

По сравнению с предыдущим матчем наставник «Колоса» Руслан Костышин провёл несколько изменений в составе: полностью перестроил центр защиты, выпустив Бурду и Бондаренко вместо Козика и Илира Красничи. Последний сместился в полузащиту, заменив там Ррапая. Главный тренер «Шахтёра» Арда Туран также внес коррективы по сравнению с игрой против «Кривбасса». Дмитрий Ризнык вернулся в стартовый состав после травмы, а Винисиус Тобиас, Крыськив и Кауан Элиас заменили Коноплю, Бондаренко и Мейреллиша.

«Шахтёр» ожидаемо взял мяч под контроль с первых минут, и казалось, что гол может последовать уже в дебюте матча: после навеса мяч дошёл до Кауана Элиаса в штрафной площади хозяев, но бразилец попытался обработать мяч и не справился, в результате круглый оказался у Пахолюка.

«Колосу» с трудом удавалось зацепиться за мяч, но у ковалевцев всё же был свой момент в первом тайме. Бондаренко пробивал после подачи с углового в падении, однако Ризнык отразил удар, а на добивании Салабай попал в перекладину.

После этого острота в матче пропала: «Шахтёр» больше владел инициативой и мячом, но хозяева грамотно оборонялись и почти до конца тайма не позволяли создавать опасные моменты у своих ворот. Лишь в конце тайма Элиас имел ещё один шанс открыть счёт, пробивая головой в противоход Пахолюку, но мяч прошёл рядом с правой штангой.

Не обошлось и без эмоций: Руслан Костышин успел за первый тайм получить жёлтую карточку, повздорив со скамейкой «Шахтёра» и даже сорвав голос.

Во втором тайме картина на поле не изменилась: донеччане владели мячом, пытались вскрыть слаженную оборону «Колоса», но атаки почти не завершались опасными ударами. Невертон имел несколько своих моментов, но каждый раз Пахолюк выручал команду.

«Колос» редко атаковал во втором тайме, и моментов у хозяев почти не было. Команда сосредоточилась на обороне, а на атаки особых сил уже не оставалось. Во второй половине игры стоит лишь вспомнить момент Красничи, который пробил с линии штрафной выше ворот.

В концовке обе команды завелись по-настоящему, и арбитру матча Максиму Козыряцкому пришлось вмешиваться, разнимать игроков, которые в отдельных эпизодах играли слишком жёстко. «Шахтёр» так и не сумел создать сильное давление на ворота «Колоса» и вырвать победу, а матч завершился типичной для последних туров нашего чемпионата нулевой ничьей. «Колос» выстоял и забрал важное очко в борьбе за турнирные позиции, тогда как «Шахтёр» завершает первый круг на втором месте, растеряв преимущество в последних двух турах.

В заключительном туре Украинской Премьер-лиги в этом году «Колос» отправится в Кривой Рог, чтобы сыграть с местным «Кривбассом», а «Шахтёр» примет во Львове «Эпицентр».

Наши оценки:

«Колос» (замены): Оевуси – 6,0, Алефиренко – б/о, Челядин – б/о.

«Шахтер» (замены): Педриньйо да Сілва – 6,0, Мейрелліш – б/о, Ізакі – б/о.

Украинская Премьер-лига. 15-й тур.

«Колос» – «Шахтер» - 0:0

Предупреждения: Салабай, 84 – Крыськив, 65

«Колос»: Пахолюк – Цуриков, Бондаренко, Бурда, Понедельник – А. Демченко (Челядин, 90), И. Красничи, Теллес – Кане (Алефиренко, 76), Климчук (Оевуси, 66), Салабай.

«Шахтер»: Ризнык – Педриньо Азеведо, Матвиенко, Бондарь, Винисиус – Марлон Гомес (Изаки, 81), Криськив, Очеретько (Педриньо да Силва, 46) – Невертон, Элиас, Эгиналду (Мейреллиш, 81).

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: «Колос» (с. Ковалевка).

Температура: 2°C