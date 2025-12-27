Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Победа МЮ в Boxing Day, Салах решает на КАН, откровения Шевченко
Другие новости
27 декабря 2025, 09:05 |
274
0

Победа МЮ в Boxing Day, Салах решает на КАН, откровения Шевченко

Главные новости за 26 декабря на Sport.ua

27 декабря 2025, 09:05 |
274
0
Победа МЮ в Boxing Day, Салах решает на КАН, откровения Шевченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик Доргу

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 26 декабря.

1. Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Шведское издание Dagens Nyheter опубликовало статью о президенте УАФ

2. Гол Доргу принес МЮ победу над Ньюкаслом. Красные Дьяволы вошли в топ-5
Единственный мяч в Boxing Day был забит в первом тайме на 24-й минуте

3A, Салах принес победу фараонам. Египет в меньшинстве взял верх над ЮАР
Единственный гол был забит в конце первого тайма с пенальти

3B. Львы штурмовали, орлы отбились. Марокко и Мали разошлись миром на КАН
Хозяева турнира лидируют в группе A з 4 очками после двух туров

4. Григорчук вернется? Стало известно, кто может появиться в штабе Черноморца
В структуре одесского клуба каждый год не обходится без кадровых изменений

5A. Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
Виталий может перейти в «Галатасарай»

5B. Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
«Вильярреал» может оформить подписание украинского футболиста

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты объявили об уходе аргентинского легионера
Патрисио Танда покинул львовскую команду

6B. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вратарь сборной Украины покинул казахстанский клуб
Максим Коваль и «Елимай» прекратили сотрудничество

7. Почему Алькарас завершил работу с Ферреро? Все интервью, реакции и детали
Разрыв профи-отношений Карлоса и Хуанки произошел довольно неожиданно

8. Иноуэ идет за четвертой победой за год. Это может помочь его сопернику
Давид Пикассо рискует стать автором сенсации. Однако шансов мало

9. Моторный скандал в Ф1. Что придумал Мерседес и почему конкуренты в гневе
Первые протесты поступили до того, как болиды нового поколения выехали на трассу

10. Майкл Бранч: новый Фаулер, оказавшийся за решеткой из-за наркотиков
Оправдать ожидания в большом футболе дано не каждому

По теме:
Долги и проблемы Черноморца, усиление для ЛНЗ и Полесья, скандалы на КАН
Кучер покинул Черноморец, КАН набирает разгон, рождественские поздравления
Нервы для Арсенала, шоу КАН, побег Павелко, трагедия в норвежском биатлоне
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

САБО: «Его может купить Реал. Главное не променять футбол на женщину»
Футбол | 26 декабря 2025, 13:27 3
САБО: «Его может купить Реал. Главное не променять футбол на женщину»
САБО: «Его может купить Реал. Главное не променять футбол на женщину»

Бывший главный тренер сборной Украины оценил уровень Матвея Пономаренко

Шевченко выступил с заявлением о матче Украина – Швеция в отборе на ЧМ-2026
Футбол | 26 декабря 2025, 10:03 0
Шевченко выступил с заявлением о матче Украина – Швеция в отборе на ЧМ-2026
Шевченко выступил с заявлением о матче Украина – Швеция в отборе на ЧМ-2026

Президент УАФ ожидает равного матча

Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Футбол | 27.12.2025, 09:02
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
В первый раз в истории. Шахтер объявил о важном решении для будущего клуба
Футбол | 26.12.2025, 11:19
В первый раз в истории. Шахтер объявил о важном решении для будущего клуба
В первый раз в истории. Шахтер объявил о важном решении для будущего клуба
Два футболиста Динамо названы главным разочарованием сезона
Футбол | 27.12.2025, 02:32
Два футболиста Динамо названы главным разочарованием сезона
Два футболиста Динамо названы главным разочарованием сезона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
26.12.2025, 08:34 7
Футбол
Легенда Динамо: «По этой причине я поругался с Суркисом»
Легенда Динамо: «По этой причине я поругался с Суркисом»
25.12.2025, 09:20 4
Футбол
Джошуа выступил с заявлением после брутального нокаута в бою с Полом
Джошуа выступил с заявлением после брутального нокаута в бою с Полом
25.12.2025, 17:43 1
Бокс
Изменился лидер в рейтинге лучших боксеров мира. Где теперь Усик?
Изменился лидер в рейтинге лучших боксеров мира. Где теперь Усик?
25.12.2025, 21:15 8
Бокс
Надежда есть. Довбик получил радостные новости в Роме
Надежда есть. Довбик получил радостные новости в Роме
25.12.2025, 13:17 4
Футбол
Суркис по видеосвязи пригласил иностранного тренера в Динамо
Суркис по видеосвязи пригласил иностранного тренера в Динамо
26.12.2025, 10:32 3
Футбол
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
26.12.2025, 00:23
Бокс
Лидер сборной Украины травмировался. Может потребоваться операция
Лидер сборной Украины травмировался. Может потребоваться операция
25.12.2025, 15:08 1
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем