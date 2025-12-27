Победа МЮ в Boxing Day, Салах решает на КАН, откровения Шевченко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 26 декабря.

1. Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко

Шведское издание Dagens Nyheter опубликовало статью о президенте УАФ

2. Гол Доргу принес МЮ победу над Ньюкаслом. Красные Дьяволы вошли в топ-5

Единственный мяч в Boxing Day был забит в первом тайме на 24-й минуте

3A, Салах принес победу фараонам. Египет в меньшинстве взял верх над ЮАР

Единственный гол был забит в конце первого тайма с пенальти

3B. Львы штурмовали, орлы отбились. Марокко и Мали разошлись миром на КАН

Хозяева турнира лидируют в группе A з 4 очками после двух туров

4. Григорчук вернется? Стало известно, кто может появиться в штабе Черноморца

В структуре одесского клуба каждый год не обходится без кадровых изменений

5A. Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона

Виталий может перейти в «Галатасарай»

5B. Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент

«Вильярреал» может оформить подписание украинского футболиста

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты объявили об уходе аргентинского легионера

Патрисио Танда покинул львовскую команду

6B. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-вратарь сборной Украины покинул казахстанский клуб

Максим Коваль и «Елимай» прекратили сотрудничество

7. Почему Алькарас завершил работу с Ферреро? Все интервью, реакции и детали

Разрыв профи-отношений Карлоса и Хуанки произошел довольно неожиданно

8. Иноуэ идет за четвертой победой за год. Это может помочь его сопернику

Давид Пикассо рискует стать автором сенсации. Однако шансов мало

9. Моторный скандал в Ф1. Что придумал Мерседес и почему конкуренты в гневе

Первые протесты поступили до того, как болиды нового поколения выехали на трассу

10. Майкл Бранч: новый Фаулер, оказавшийся за решеткой из-за наркотиков

Оправдать ожидания в большом футболе дано не каждому