Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
27 декабря 2025, 07:54 | Обновлено 27 декабря 2025, 08:10
Два близнеца Флетчеры радуют отца в МЮ. Джек уже сыграл два матча в АПЛ

Коуч МЮ дважды выпускал на замену Джека Флетчера, сына Даррена Флетчера

МЮ. Братья-близнецы Флетчеры

Молодые футболисты-близнецы Джек и Тайлер Флетчеры, 18-летние сыновья экс-звезды «Манчестер Юнайтед» Даррена Флетчера, начинают покорять Олд Траффорд.

В матче МЮ против «Ньюкасла» в Boxing Day оба были включены в заявку первой команды. Это первый случай с двумя братьями в заявке первой команды Юнайтед в Премьер‑лиге за 12 лет. Бразильские близнецы да Силва играли вместе в составе МЮ еще в 2013 году.

Джек уже дважды сыграл за основу в Премьер‑лиге. Он дебютировал 21 декабря в поединке против «Астон Виллы», выйдя на замену, а 26 декабря появился на поле в игре с «Ньюкаслом» сразу после перерыва. Тайлер же впервые попал в заявку на матч, против остался на скамейке в игре с сороками.

Джек уже имеет международный опыт в юниорских сборных Англии, а Тайлер выступает за юношеские сборные Шотландии (как и его отец Даррен).

Тренер МЮ Рубен Аморим прокомментировал игру Джека Флетчера так:

«Это очень важно для любого игрока. Он услышит все от своего отца. Я знаю, что Даррен много с ним говорит, но ему нужно немного отойти, успокоиться и просто похвалить парня, потому что он действительно очень скромный. Он очень много работает и заслуживает этого».

«Манчестер Юнайтед» одержал победу в игре АПЛ с «Ньюкаслом» (1:0) и получил важные три очка в таблице.

ФОТО. Братья-близнецы Флетчеры играют вместе в МЮ, но выступают за разные сборные.

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
