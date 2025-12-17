Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Премьер-министр – Абрамовичу: «Отдай Украине деньги, часы тикают»
Англия
17 декабря 2025, 20:11 |
Премьер-министр – Абрамовичу: «Отдай Украине деньги, часы тикают»

Стармер призвал олигарха отдать Украине 2,5 млдр фунтов

17 декабря 2025, 20:11 |
Премьер-министр – Абрамовичу: «Отдай Украине деньги, часы тикают»
Sky Sports

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время выступления в Лондоне потребовал от бывшего владельца Челси Романа Абрамовича передать Украине 2,5 млрд фунтов от продажи Челси.

После вторжения россии в Украину Абрамович из-за санкций был вынужден продать клуб, а часть денег должен передать Украине, но все еще не сделал этого.

«Я обращаюсь к Абрамовичу: часы тикают. Было не обещание, а обязательство передать деньги Украине. Просьба выполнять то, что было юридически прописано», – сказал Стармер.

Сообщается, что государство Великобритания может обратиться в суд.

При этом ранее было указано, что сумма поступит только на социальные и благотворительные проекты. Закупать военную технику за эти деньги нельзя.

Роман Абрамович Челси российско-украинская война Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
