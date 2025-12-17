Премьер-министр – Абрамовичу: «Отдай Украине деньги, часы тикают»
Стармер призвал олигарха отдать Украине 2,5 млдр фунтов
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время выступления в Лондоне потребовал от бывшего владельца Челси Романа Абрамовича передать Украине 2,5 млрд фунтов от продажи Челси.
После вторжения россии в Украину Абрамович из-за санкций был вынужден продать клуб, а часть денег должен передать Украине, но все еще не сделал этого.
«Я обращаюсь к Абрамовичу: часы тикают. Было не обещание, а обязательство передать деньги Украине. Просьба выполнять то, что было юридически прописано», – сказал Стармер.
Сообщается, что государство Великобритания может обратиться в суд.
При этом ранее было указано, что сумма поступит только на социальные и благотворительные проекты. Закупать военную технику за эти деньги нельзя.
