Две украинки в борьбе. Определены пары 1/8 финала WTA 500 в Брисбене

7 января завершились все матчи второго раунда на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В 1/8 финала пятисотника вышли две украинские теннисистки: Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Костюк с 16-м номером посева в трех сетах разобралась с Юлией Путинцевой. Ее следующей оппоненткой будет третья ракетка мира Аманда Анисимова.

Ястремская в Брисбене стартовала с первого круга – на ее счету победы над Талией Гибсон и Лейлой Фернандес. В 1/8 финала Даяна встретится с Джессикой Пегулой, которая посеяна под четвертым номером.

Во втором раунде соревнования в Брисбене покинули три сеяные: Клара Таусон [8], Лейла Фернандес [13] и Алена Остапенко [14].

WTA 500 Брисбен. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Сорана Кырстя

Диана Шнайдер [12] – Мэдисон Киз [5]

Елена Рыбакина [3] – Паула Бадоса [15]

Каролина Мухова [11] – Екатерина Александрова [7]

Нижняя часть сетки

Александра Саснович [Q] – Людмила Самсонова [10]

Даяна Ястремская – Джессика Пегула [4]

Мирра Андреева [6] – Линда Носкова [9]

Марта Костюк [16] – Аманда Анисимова [2]