Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Две украинки в борьбе. Определены пары 1/8 финала WTA 500 в Брисбене
WTA
07 января 2026, 16:50 |
898
0

Две украинки в борьбе. Определены пары 1/8 финала WTA 500 в Брисбене

Марта Костюк и Даяна Ястремская сыграют в третьем раунде австралийского пятисотника

07 января 2026, 16:50 |
898
0
Две украинки в борьбе. Определены пары 1/8 финала WTA 500 в Брисбене
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

7 января завершились все матчи второго раунда на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.

В 1/8 финала пятисотника вышли две украинские теннисистки: Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Костюк с 16-м номером посева в трех сетах разобралась с Юлией Путинцевой. Ее следующей оппоненткой будет третья ракетка мира Аманда Анисимова.

Ястремская в Брисбене стартовала с первого круга – на ее счету победы над Талией Гибсон и Лейлой Фернандес. В 1/8 финала Даяна встретится с Джессикой Пегулой, которая посеяна под четвертым номером.

Во втором раунде соревнования в Брисбене покинули три сеяные: Клара Таусон [8], Лейла Фернандес [13] и Алена Остапенко [14].

WTA 500 Брисбен. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Сорана Кырстя
Диана Шнайдер [12] – Мэдисон Киз [5]

Елена Рыбакина [3] – Паула Бадоса [15]
Каролина Мухова [11] – Екатерина Александрова [7]

Нижняя часть сетки

Александра Саснович [Q] – Людмила Самсонова [10]
Даяна Ястремская – Джессика Пегула [4]

Мирра Андреева [6] – Линда Носкова [9]
Марта Костюк [16] – Аманда Анисимова [2]

По теме:
Расписание матчей украинок на турнирах в Брисбене и Окленде на 8 января
Вторая сеяная. Определена соперница Костюк в 1/8 финала WTA 500 в Брисбене
Камбек с разгромом. Костюк удачно начала сезон, одолев Путинцеву в Брисбене
WTA Брисбен Марта Костюк Арина Соболенко Сорана Кырстя Диана Шнайдер Мэдисон Киз Елена Рыбакина Паула Бадоса Каролина Мухова Екатерина Александрова Александра Саснович Людмила Самсонова Даяна Ястремская Джессика Пегула Мирра Андреева Линда Носкова Аманда Анисимова
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(39)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик сказал по поводу Рождества
Бокс | 07 января 2026, 16:45 30
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик сказал по поводу Рождества
«Некоторые украинцы празднуют сегодня». Усик сказал по поводу Рождества

Боксер поздравил с праздником

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 07 января 2026, 07:25 1
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей

Чемпионат мира в США

Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
Бокс | 07.01.2026, 06:22
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
Снигур пробилась в 1/4 финала WTA 125 в Канберре и сыграет с первой сеяной
Теннис | 07.01.2026, 12:34
Снигур пробилась в 1/4 финала WTA 125 в Канберре и сыграет с первой сеяной
Снигур пробилась в 1/4 финала WTA 125 в Канберре и сыграет с первой сеяной
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
Футбол | 07.01.2026, 07:11
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
Динамо сообщило о потере легендарной фигуры
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать
Итаума выступил с заявлением об Усике. Один человек сможет это сделать
06.01.2026, 07:24 2
Бокс
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
В УАФ выступили с официальным заявлением по поводу Михаила Мудрика
06.01.2026, 09:11 4
Футбол
Стратегическая ошибка. Мудрик потерял шанс смягчить срок дисквалификации
Стратегическая ошибка. Мудрик потерял шанс смягчить срок дисквалификации
06.01.2026, 10:29 4
Футбол
«Гонг уже прозвучал». Усик выступил с заявлением к фанатам
«Гонг уже прозвучал». Усик выступил с заявлением к фанатам
06.01.2026, 00:42
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
06.01.2026, 03:10
Хоккей
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
06.01.2026, 08:58 4
Футбол
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
Шахтер сообщил, что готов продать футболиста за 113 миллионов
06.01.2026, 10:04 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем