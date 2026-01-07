Две украинки в борьбе. Определены пары 1/8 финала WTA 500 в Брисбене
Марта Костюк и Даяна Ястремская сыграют в третьем раунде австралийского пятисотника
7 января завершились все матчи второго раунда на хардовом турнире WTA 500 в Брисбене, Австралия.
В 1/8 финала пятисотника вышли две украинские теннисистки: Марта Костюк и Даяна Ястремская.
Костюк с 16-м номером посева в трех сетах разобралась с Юлией Путинцевой. Ее следующей оппоненткой будет третья ракетка мира Аманда Анисимова.
Ястремская в Брисбене стартовала с первого круга – на ее счету победы над Талией Гибсон и Лейлой Фернандес. В 1/8 финала Даяна встретится с Джессикой Пегулой, которая посеяна под четвертым номером.
Во втором раунде соревнования в Брисбене покинули три сеяные: Клара Таусон [8], Лейла Фернандес [13] и Алена Остапенко [14].
WTA 500 Брисбен. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Сорана Кырстя
Диана Шнайдер [12] – Мэдисон Киз [5]
Елена Рыбакина [3] – Паула Бадоса [15]
Каролина Мухова [11] – Екатерина Александрова [7]
Нижняя часть сетки
Александра Саснович [Q] – Людмила Самсонова [10]
Даяна Ястремская – Джессика Пегула [4]
Мирра Андреева [6] – Линда Носкова [9]
Марта Костюк [16] – Аманда Анисимова [2]
