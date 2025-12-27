Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ШЕВЧЕНКО рассказал об отношениях с Абрамовичем: «Он заплатит деньги»
Украина. Премьер лига
27 декабря 2025, 07:02 |
ШЕВЧЕНКО рассказал об отношениях с Абрамовичем: «Он заплатит деньги»

Президент УАФ не поддерживает отношения с российским бизнесменом

УАФ. Андрей Шевченко

Президент УАФ Андрей Шевченко прокомментировал информацию о своей возможной связи с бывшим владельцем «Челси» Романом Абрамовичем. По словам легенды украинского футбола, любые отношения с российским бизнесменом остались в прошлом.

Шевченко подчеркнул, что не занимал никаких должностей и не имел влияния в компаниях, связанных с инвестициями Абрамовича, а сообщения в СМИ назвал неточными. Также глава УАФ отреагировал на ситуацию со средствами от продажи «Челси», которые заморожены из-за санкций.

«У меня больше нет никаких отношений с Абрамовичем. Это дело между ним и правительством, но ясно, что он заплатит деньги», — заявил Шевченко.

Андрей Шевченко Роман Абрамович Челси
Дмитрий Олийченко Источник
