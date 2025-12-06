Колос Ковалевка

В субботу, 6-го декабря, состоится поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ковалевский «Колос» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Ковалевке, на поле стадиона «Колос», начало в 15:30.

Команда Арды Турана в начале недели чуть не проиграла «Кривбассу» (2:2), но до этого у нее были еврокубки, поэтому какие-то оплошности «Шахтеру» можно и простить. Но теперь отговоркам нет места – впереди еще более сложная игра в Ковалевке, где не так давно проигрывало «Динамо» (1:2) и тот же «Кривбасс» (1:2). Еще один центральный матч тура для «горняков».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.