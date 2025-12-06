Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Колос – Шахтер. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Колос Ковалевка
06.12.2025 15:30 - : -
Шахтер Донецк
Украина. Премьер лига
06 декабря 2025, 01:53 | Обновлено 06 декабря 2025, 01:58
32
0

Следите за текстовой трансляцией поединка 15-го тура Украинской Премьер-лиги

Коллаж Sport.ua

В субботу, 6-го декабря, состоится поединок 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ковалевский «Колос» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в Ковалевке, на поле стадиона «Колос», начало в 15:30.

Команда Арды Турана в начале недели чуть не проиграла «Кривбассу» (2:2), но до этого у нее были еврокубки, поэтому какие-то оплошности «Шахтеру» можно и простить. Но теперь отговоркам нет места – впереди еще более сложная игра в Ковалевке, где не так давно проигрывало «Динамо» (1:2) и тот же «Кривбасс» (1:2). Еще один центральный матч тура для «горняков».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Колос Ковалевка
6 декабря 2025 -
15:30
Шахтер Донецк
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Шахтер текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
