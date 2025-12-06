06.12.2025 15:30 – FT 0 : 0
Колос – Шахтер – 0:0. Горняки потеряли очки, ЛНЗ – первый. Обзор матча
6 декабря прошел матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги
6 декабря в 15:30 начался поединок «Колоса» и «Шахтера» в 15-м туре Украинской Премьер-лиги.
Команды встретились на стадионе «Колос» в Ковалевке. Главный арбитр – Максим Козыряцкий.
И хозяева и гости имели шанс выйти вперед, но футбольная судьба была против. В итоге фанаты стали свидетелями безголевого матча (0:0).
Украинская Премьер-лига. 15-й тур, 6 декабря
«Колос» – «Шахтер» – 0:0
Видеообзор матча:
