6 декабря в 15:30 начался поединок «Колоса» и «Шахтера» в 15-м туре Украинской Премьер-лиги.

Команды встретились на стадионе «Колос» в Ковалевке. Главный арбитр – Максим Козыряцкий.

И хозяева и гости имели шанс выйти вперед, но футбольная судьба была против. В итоге фанаты стали свидетелями безголевого матча (0:0).

Украинская Премьер-лига. 15-й тур, 6 декабря

«Колос» – «Шахтер» – 0:0

Видеообзор матча: