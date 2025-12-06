Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Колос – Шахтер – 0:0. Горняки потеряли очки, ЛНЗ – первый. Обзор матча
Премьер-лига
Колос Ковалевка
06.12.2025 15:30 – FT 0 : 0
Шахтер Донецк
Украина. Премьер лига
06 декабря 2025, 18:12 | Обновлено 06 декабря 2025, 18:13
Колос – Шахтер – 0:0. Горняки потеряли очки, ЛНЗ – первый. Обзор матча

6 декабря прошел матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги

УПЛ

6 декабря в 15:30 начался поединок «Колоса» и «Шахтера» в 15-м туре Украинской Премьер-лиги.

Команды встретились на стадионе «Колос» в Ковалевке. Главный арбитр – Максим Козыряцкий.

И хозяева и гости имели шанс выйти вперед, но футбольная судьба была против. В итоге фанаты стали свидетелями безголевого матча (0:0).

Украинская Премьер-лига. 15-й тур, 6 декабря

«Колос» – «Шахтер» – 0:0

Видеообзор матча:

чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Шахтер видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
