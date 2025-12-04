06.12.2025 17:00 - : -
70
0
Манчестер Сити – Сандерленд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 декабря в 17:00 матч чемпионата Англии
В субботу, 6 декабря, состоится матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Сандерленд».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на Setanta Sports +.
