Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
06.12.2025 17:00 - : -
Сандерленд
Англия
04 декабря 2025, 18:12 |
Смотрите 6 декабря в 17:00 матч чемпионата Англии

Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Манчестер Сити

В субботу, 6 декабря, состоится матч 15-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Сандерленд».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на Setanta Sports +.

Манчестер Сити – Сандерленд
ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ АПЛ

чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Сандерленд
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
