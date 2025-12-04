В субботу, 6 декабря состоится поединок 15-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Сандерлендом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Манчестер Сити

Сейчас «Манчестер Сити» уже не настолько сильный, каким был 2-3 года назад. Тем не менее, за 14 поединков Премьер-лиги в этом сезоне клубу удалось набрать 28 зачетных пунктов, позволяющих ему занимать 2-ю строчку турнирной таблицы чемпионата. От лидера, «Арсенала», горожане отстают на 5 зачетных пунктов. В Кубке английской лиги коллектив выбил «Хаддерсфилд» и «Свонси», благодаря чему квалифицировался в четвертьфинал. Там команда встретится с «Брентфордом».

В Лиге чемпионов англичане завоевали 10 очков за 5 игр, благодаря чему пока находятся на 9-й позиции общей таблицы. Однако даже от 2-го места МС отстает на 2 балла.

Сандерленд

Новичок Премьер-лиги в этом действительно завораживает болельщиков своей уверенной игрой. После 14 туров Премьер-лиги на счету «черных кошек» есть 23 зачетных пункта, позволяющих им находиться на 6-й строчке турнирной таблицы. Однако даже от места в топ-4 «Сандерленд» отстает всего на 2 балла.

С Кубка английской лиги коллектив вылетел от «Хаддерсфилда» на стадии 1/32 финала.

Личные встречи

В последний раз клубы встречались между собой еще в марте 2017 в рамках Премьер-лиги. Тогда спокойную победу 0:2 одержал «Манчестер Сити».

Интересные факты

«Манчестер Сити» победил 8/9 предыдущих домашних матчах.

«Сандерленд» имеет только 1 победу в последних 5 играх. Также на счету команды 3 ничьи и 1 поражение.

«Манчестер Сити» забил 32 гола в текущем сезоне Премьер-лиги – лучший результат среди всех команд турнира.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.5.