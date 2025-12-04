Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Сити – Сандерленд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
06.12.2025 17:00 - : -
Сандерленд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 декабря 2025, 20:15 | Обновлено 04 декабря 2025, 20:20
39
0

Манчестер Сити – Сандерленд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 6 декабря в 17:00 по Киеву

04 декабря 2025, 20:15 | Обновлено 04 декабря 2025, 20:20
39
0
Манчестер Сити – Сандерленд. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Манчестер Сити

В субботу, 6 декабря состоится поединок 15-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Сандерлендом». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Манчестер Сити

Сейчас «Манчестер Сити» уже не настолько сильный, каким был 2-3 года назад. Тем не менее, за 14 поединков Премьер-лиги в этом сезоне клубу удалось набрать 28 зачетных пунктов, позволяющих ему занимать 2-ю строчку турнирной таблицы чемпионата. От лидера, «Арсенала», горожане отстают на 5 зачетных пунктов. В Кубке английской лиги коллектив выбил «Хаддерсфилд» и «Свонси», благодаря чему квалифицировался в четвертьфинал. Там команда встретится с «Брентфордом».

В Лиге чемпионов англичане завоевали 10 очков за 5 игр, благодаря чему пока находятся на 9-й позиции общей таблицы. Однако даже от 2-го места МС отстает на 2 балла.

Сандерленд

Новичок Премьер-лиги в этом действительно завораживает болельщиков своей уверенной игрой. После 14 туров Премьер-лиги на счету «черных кошек» есть 23 зачетных пункта, позволяющих им находиться на 6-й строчке турнирной таблицы. Однако даже от места в топ-4 «Сандерленд» отстает всего на 2 балла.

С Кубка английской лиги коллектив вылетел от «Хаддерсфилда» на стадии 1/32 финала.

Личные встречи

В последний раз клубы встречались между собой еще в марте 2017 в рамках Премьер-лиги. Тогда спокойную победу 0:2 одержал «Манчестер Сити».

Интересные факты

  • «Манчестер Сити» победил 8/9 предыдущих домашних матчах.
  • «Сандерленд» имеет только 1 победу в последних 5 играх. Также на счету команды 3 ничьи и 1 поражение.
  • «Манчестер Сити» забил 32 гола в текущем сезоне Премьер-лиги – лучший результат среди всех команд турнира.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.5.

Прогноз Sport.ua
Манчестер Сити
6 декабря 2025 -
17:00
Сандерленд
Тотал больше 2.5 1.5 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Унаи Эмери удивляет. Астон Вилла выиграла 8 из 9 матчей и поднялась в топ-3
Эвертон – Ноттингем. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Борнмут – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Манчестер Сити Сандерленд прогнозы прогнозы на футбол чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Футбол | 04 декабря 2025, 05:55 7
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»
Владелец Металлиста 1925: «Я сказал: все, уже наигрался в футбол»

Носов был готов оставить проект

ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
Футбол | 04 декабря 2025, 08:23 20
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП

Футболиста мобилизовали в ВСУ

Забарный сыграет с Сафоновым? ПСЖ рассказал о травмированных футболистах
Футбол | 04.12.2025, 19:01
Забарный сыграет с Сафоновым? ПСЖ рассказал о травмированных футболистах
Забарный сыграет с Сафоновым? ПСЖ рассказал о травмированных футболистах
Новый вожак для «волков»: как Гасперини возвращает Роме надежду на титул
Футбол | 04.12.2025, 14:17
Новый вожак для «волков»: как Гасперини возвращает Роме надежду на титул
Новый вожак для «волков»: как Гасперини возвращает Роме надежду на титул
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
Бокс | 04.12.2025, 06:51
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
04.12.2025, 08:02 4
Футбол
Вице-чемпионка мира и участница двух Олимпиад из Украины взяла паспорт рф
Вице-чемпионка мира и участница двух Олимпиад из Украины взяла паспорт рф
03.12.2025, 20:10 31
Водные виды
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
Решающие 0.3 секунды. Легенда биатлона впервые за 2 года выиграла гонку КМ
02.12.2025, 17:59 18
Биатлон
ЧМ по socca. Украина разгромила Испанию и вышла в плей-офф с первого места
ЧМ по socca. Украина разгромила Испанию и вышла в плей-офф с первого места
04.12.2025, 01:59 4
Другие виды
Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина
Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина
03.12.2025, 09:15 11
Футбол
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
Тренер Шахтера: «Ринат Ахметов разрешил переход в Динамо»
03.12.2025, 07:02 4
Футбол
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
03.12.2025, 06:22 10
Футбол
Месть за дерзость. Норвежцы утерли нос Самуэльссону, триумф Ботна
Месть за дерзость. Норвежцы утерли нос Самуэльссону, триумф Ботна
03.12.2025, 18:02 22
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем