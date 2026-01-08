Ньюкасл установил исторический рекорд в АПЛ

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
08 января 2026, 05:17 | Обновлено 08 января 2026, 05:18
Невероятная развязка матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Точный удар Харви Барнса, принесший «Ньюкаслу» победу над «Лидсом» в рамках 21–го тура АПЛ, вошел в историю лиги.

Мяч, забитый на 102–й минуте (101:48), официально стал самым поздним победным голом в чемпионате Англии с начала ведения подобной статистики в сезоне–2006/2007. Об этом информирует ресурс OptaJoe в соцсети X.

На текущий момент «сороки» имеют в своем активе 32 балла и располагаются на шестой строчке турнирной таблицы Премьер–лиги. «Лидс» с 22 очками находится на 16–м месте.

Свой следующий матч в чемпионате «Ньюкасл» проведет 18 января. Соперником команды станет «Вулверхэмптон».

Ньюкасл Лидс Английская Премьер-лига Вулверхэмптон Opta Харви Барнс
Михаил Олексиенко Источник: Opta
