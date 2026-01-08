Ньюкасл установил исторический рекорд в АПЛ
Невероятная развязка матча
Точный удар Харви Барнса, принесший «Ньюкаслу» победу над «Лидсом» в рамках 21–го тура АПЛ, вошел в историю лиги.
Мяч, забитый на 102–й минуте (101:48), официально стал самым поздним победным голом в чемпионате Англии с начала ведения подобной статистики в сезоне–2006/2007. Об этом информирует ресурс OptaJoe в соцсети X.
На текущий момент «сороки» имеют в своем активе 32 балла и располагаются на шестой строчке турнирной таблицы Премьер–лиги. «Лидс» с 22 очками находится на 16–м месте.
Свой следующий матч в чемпионате «Ньюкасл» проведет 18 января. Соперником команды станет «Вулверхэмптон».
102 - Harvey Barnes 102nd-minute goal for Newcastle against Leeds (101:48) is the latest winner on record (from 2006-07) scored in a Premier League match. Bedlam. pic.twitter.com/qk0b6Tfoi7— OptaJoe (@OptaJoe) January 7, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Егор отличился в воротах Сандерленда
На Кубке африканских наций наступает пора решающих поединков