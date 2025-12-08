Манчестер Сити – Сандерленд – 3:0. Ассист рабоной. Видео голов, обзор матча
Смотрите видеообзор матча 15-го тура АПЛ 2025/26
6 декабря Манчестер Сити разгромил Сандерленд на стадионе Этихад со счетом 3:0 в матче 15-го тура АПЛ 2025/26.
Голами за подопечных Пепа Гвардиолы отличились Рубен Диаш, Йошко Гвардиол и Фил Фоден.
Ассист на Фодена на 65-й минуте отдал Райн Шерки – француз навесил на Фила рабоной, оформив шедевральный результативный пас.
АПЛ 2025/26. 15-й тур, 6 декабря
Манчестер Сити – Сандерленд – 3:0
Голы: Диаш, 31, Гвардиол, 35, Фоден, 65
Видеообзор матча
События матча
