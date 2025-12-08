6 декабря Манчестер Сити разгромил Сандерленд на стадионе Этихад со счетом 3:0 в матче 15-го тура АПЛ 2025/26.

Голами за подопечных Пепа Гвардиолы отличились Рубен Диаш, Йошко Гвардиол и Фил Фоден.

Ассист на Фодена на 65-й минуте отдал Райн Шерки – француз навесил на Фила рабоной, оформив шедевральный результативный пас.

АПЛ 2025/26. 15-й тур, 6 декабря

Манчестер Сити – Сандерленд – 3:0

Голы: Диаш, 31, Гвардиол, 35, Фоден, 65

Видеообзор матча