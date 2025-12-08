Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Манчестер Сити – Сандерленд – 3:0. Ассист рабоной. Видео голов, обзор матча
Чемпионат Англии
Манчестер Сити
06.12.2025 17:00 – FT 3 : 0
Сандерленд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
08 декабря 2025, 06:53 |
41
0

Смотрите видеообзор матча 15-го тура АПЛ 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

6 декабря Манчестер Сити разгромил Сандерленд на стадионе Этихад со счетом 3:0 в матче 15-го тура АПЛ 2025/26.

Голами за подопечных Пепа Гвардиолы отличились Рубен Диаш, Йошко Гвардиол и Фил Фоден.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ассист на Фодена на 65-й минуте отдал Райн Шерки – француз навесил на Фила рабоной, оформив шедевральный результативный пас.

АПЛ 2025/26. 15-й тур, 6 декабря

Манчестер Сити – Сандерленд – 3:0

Голы: Диаш, 31, Гвардиол, 35, Фоден, 65

Видеообзор матча

События матча

90’ +5
Люк О'Нин (Сандерленд) получает красную карточку.
65’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Манчестер Сити), асcист Райан Шерки.
35’
ГОЛ ! Мяч забил Йошко Гвардиол (Манчестер Сити), асcист Фил Фоден.
31’
ГОЛ ! Мяч забил Рубен Диаш (Манчестер Сити), асcист Райан Шерки.
По теме:
Лидс – Ливерпуль – 3:3. Шоу с пропущенным на 90+6-й. Видео голов и обзор
Тоттенхэм – Брентфорд – 2:0. Ришарлисон и Хави Симонс. Видео голов и обзор
Борнмут – Челси – 0:0. Вишни с косточкой для пенсионеров. Видеообзор матча
рабона Манчестер Сити Сандерленд видео голов и обзор Райан Шерки Фил Фоден Рубен Диаш Йошко Гвардиол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
