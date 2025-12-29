Манчестер Сити закрывает трансфер вингера. Известна сумма

По информации Sky Sports, руководство Манчестер Сити в понедельник проведет встречу с представителями вингера Бормунта Антуана Семеньо, чтобы закрыть вопросы по условиям контракта.

После этого клуб собирается активировать клаусулу в контракте игрока в размере 65 миллионов фунтов.

Сообщается, что у Манчестер Сити есть конкуренты – Ливерпуль и Тоттенхэм, но сам игрок категорически настроен перейти в команду Жузепа Гвардиолы.

В нынешнем сезоне Антуан забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.