Англия29 декабря 2025, 16:50 | Обновлено 29 декабря 2025, 16:51
360
0
Манчестер Сити закрывает трансфер вингера. Известна сумма
Семеньо обойдется в 65 миллионов фунтов
29 декабря 2025, 16:50 | Обновлено 29 декабря 2025, 16:51
360
0
По информации Sky Sports, руководство Манчестер Сити в понедельник проведет встречу с представителями вингера Бормунта Антуана Семеньо, чтобы закрыть вопросы по условиям контракта.
После этого клуб собирается активировать клаусулу в контракте игрока в размере 65 миллионов фунтов.
Сообщается, что у Манчестер Сити есть конкуренты – Ливерпуль и Тоттенхэм, но сам игрок категорически настроен перейти в команду Жузепа Гвардиолы.
В нынешнем сезоне Антуан забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 декабря 2025, 16:45 1
Поединок состоится 29 декабря в 21:45 по Киеву
Футбол | 29 декабря 2025, 08:03 9
Клуб готовит кадровую чистку
Футбол | 29.12.2025, 02:32
Бокс | 29.12.2025, 10:00
Футбол | 29.12.2025, 07:21
Комментарии 0
Популярные новости
29.12.2025, 04:45 1
27.12.2025, 20:06
28.12.2025, 15:53 1
28.12.2025, 08:53 40
Бокс
28.12.2025, 07:05 16
28.12.2025, 13:24 6
29.12.2025, 11:13 1