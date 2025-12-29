Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ИНФАНТИНО: «Без ФИФА футбола не было бы в 150 странах мира»
Чемпионат мира
29 декабря 2025, 17:49 | Обновлено 29 декабря 2025, 17:50
136
2

ИНФАНТИНО: «Без ФИФА футбола не было бы в 150 странах мира»

Президент ФИФА защищает цены билетов на матчи ЧМ-2026

29 декабря 2025, 17:49 | Обновлено 29 декабря 2025, 17:50
136
2 Comments
ИНФАНТИНО: «Без ФИФА футбола не было бы в 150 странах мира»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанни Инфантино

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал стоимость билетов на Чемпионат мира, заявив, что они отражают «абсолютно безумный» спрос на турнир следующим летом:

«У нас в продаже шесть-семь миллионов билетов, и за 15 дней мы получили 150 миллионов запросов на билеты. Следовательно, 10 миллионов запросов каждый день. Это показывает, насколько мощен Чемпионат мира.

За почти 100 лет существования ЧМ ФИФА продала всего 44 миллиона билетов. Следовательно, за две недели мы могли бы продать билеты на 300 лет ЧМ. Представьте себе. Это абсолютно безумно».

Также Инфантино отметил, что средства от продажи билетов будут реинвестированы в мировой футбол, хотя конкретную сумму он не назвал:

«Главное – то, что доходы от этого возвращаются в футбол по всему миру. Без ФИФА футбола не было бы в 150 странах мира. Футбол существует благодаря доходам, которые мы получаем от Чемпионата мира, и которые мы реинвестируем в футбол по всему миру».

Ранее Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал ФИФА дополнительно снизить цены на билеты на ЧМ-2026.

По теме:
Назвал ли Германию? Кроос удивил выбором фаворитов чемпионата мира
Филипп БУДКОВСКИЙ: «Не доехали, у автобуса спустило одно колесо»
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Джанни Инфантино ФИФА ЧМ-2026 по футболу
Иван Чирко Источник: BBC
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лучшие из лучших. Sport.ua подводит итоги голосования
Бокс | 29 декабря 2025, 10:00 6
Лучшие из лучших. Sport.ua подводит итоги голосования
Лучшие из лучших. Sport.ua подводит итоги голосования

Лауреатами масштабного опроса стали Александр Усик, сборная по борьбе и тренер Никишин

Динамо зимой усилится украинским вингером. Он уже в Киеве
Футбол | 28 декабря 2025, 18:56 9
Динамо зимой усилится украинским вингером. Он уже в Киеве
Динамо зимой усилится украинским вингером. Он уже в Киеве

Кирилл Пашко вернется в расположение столичного гранда

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 29.12.2025, 08:40
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»
Футбол | 29.12.2025, 02:32
Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»
Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»
Манчестер Сити закрывает трансфер вингера. Известна сумма
Футбол | 29.12.2025, 16:50
Манчестер Сити закрывает трансфер вингера. Известна сумма
Манчестер Сити закрывает трансфер вингера. Известна сумма
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pol-55
І яка якість футболу була б.якби інвестували в 70країн,а не розмазали на 150.як говорив відомий персонаж *лучше меньше,да лучше". 
Ответить
0
REALIST
На кремлівських болотах також... Але любитель кровавих нафтодоларів за будь-якої нагоди попіклується про латів.
Ответить
0
Популярные новости
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
29.12.2025, 03:32
Футбол
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
28.12.2025, 15:53 1
Футбол
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
28.12.2025, 08:53 40
Футбол
Усик встретился с легендой бокса, который неоднозначно высказался о войне
Усик встретился с легендой бокса, который неоднозначно высказался о войне
27.12.2025, 18:59
Бокс
Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта
Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта
27.12.2025, 20:06
Бокс
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
29.12.2025, 15:59 8
Бокс
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
28.12.2025, 12:24 1
Футбол
Кличко решил наказать предательницу Украины
Кличко решил наказать предательницу Украины
28.12.2025, 08:29 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем