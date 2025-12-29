ИНФАНТИНО: «Без ФИФА футбола не было бы в 150 странах мира»
Президент ФИФА защищает цены билетов на матчи ЧМ-2026
Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал стоимость билетов на Чемпионат мира, заявив, что они отражают «абсолютно безумный» спрос на турнир следующим летом:
«У нас в продаже шесть-семь миллионов билетов, и за 15 дней мы получили 150 миллионов запросов на билеты. Следовательно, 10 миллионов запросов каждый день. Это показывает, насколько мощен Чемпионат мира.
За почти 100 лет существования ЧМ ФИФА продала всего 44 миллиона билетов. Следовательно, за две недели мы могли бы продать билеты на 300 лет ЧМ. Представьте себе. Это абсолютно безумно».
Также Инфантино отметил, что средства от продажи билетов будут реинвестированы в мировой футбол, хотя конкретную сумму он не назвал:
«Главное – то, что доходы от этого возвращаются в футбол по всему миру. Без ФИФА футбола не было бы в 150 странах мира. Футбол существует благодаря доходам, которые мы получаем от Чемпионата мира, и которые мы реинвестируем в футбол по всему миру».
Ранее Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал ФИФА дополнительно снизить цены на билеты на ЧМ-2026.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лауреатами масштабного опроса стали Александр Усик, сборная по борьбе и тренер Никишин
Кирилл Пашко вернется в расположение столичного гранда