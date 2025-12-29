ИНФАНТИНО: «Без ФИФА футбола не было бы в 150 странах мира»

Президент ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал стоимость билетов на Чемпионат мира, заявив, что они отражают «абсолютно безумный» спрос на турнир следующим летом:

«У нас в продаже шесть-семь миллионов билетов, и за 15 дней мы получили 150 миллионов запросов на билеты. Следовательно, 10 миллионов запросов каждый день. Это показывает, насколько мощен Чемпионат мира.

За почти 100 лет существования ЧМ ФИФА продала всего 44 миллиона билетов. Следовательно, за две недели мы могли бы продать билеты на 300 лет ЧМ. Представьте себе. Это абсолютно безумно».