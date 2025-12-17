Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Премьер Великобритании признался, что собирал деньги на билеты
Чемпионат мира
17 декабря 2025, 05:38 | Обновлено 17 декабря 2025, 07:02
139
0

Премьер Великобритании признался, что собирал деньги на билеты

Стармер выступил против дорогих билетов на ЧМ-2026

17 декабря 2025, 05:38 | Обновлено 17 декабря 2025, 07:02
139
0
Премьер Великобритании признался, что собирал деньги на билеты
Getty Images/Global Images Ukraine

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал ФИФА дополнительно снизить цены на билеты на ЧМ-2026.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) на фоне недовольства фанатов высокими ценами ввела новую категорию билетов по 45 фунтов за каждый матч чемпионата мира, который пройдет следующим летом в США, Канаде и Мексике.

«Я приветствую объявление ФИФА о частичном снижении цен на билеты для болельщиков.

Но, как человек, который раньше копил деньги на билеты на матчи сборной Англии, я призываю ФИФА сделать больше, чтобы билеты стали более доступными и чемпионат мира сохранил связь с настоящими фанатами, которые делают эту игру особенной», – написал Стармер.

По теме:
Награды ФИФА. Стало известно, как проголосовали представители Украины
Бленуце принял решение о будущем в Динамо и хочет обратиться в ФИФА
Ребров проголосовал за лучшего игрока года. Выбрал не Дембеле
ЧМ-2026 по футболу ФИФА
Михаил Олексиенко Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси определил топ-вратаря 2025 года – Мартинес оказался вторым
Футбол | 17 декабря 2025, 05:01 0
Месси определил топ-вратаря 2025 года – Мартинес оказался вторым
Месси определил топ-вратаря 2025 года – Мартинес оказался вторым

Лионель сделал неожиданный выбор

Эпицентр прекратил сотрудничество с тренером и не рассчитывает на 4 игроков
Футбол | 16 декабря 2025, 14:28 3
Эпицентр прекратил сотрудничество с тренером и не рассчитывает на 4 игроков
Эпицентр прекратил сотрудничество с тренером и не рассчитывает на 4 игроков

Подоляне зимой рассчитывают пригласить нескольких легионеров

Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
Бокс | 16.12.2025, 06:51
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
Уайлдер неожиданно отказался от одного из крупнейших боев в боксе
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
Футбол | 16.12.2025, 08:54
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
Известный украинский нападающий отказался возвращаться в Украину
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
Футбол | 16.12.2025, 23:21
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
Вратаря сборной Украины хочет подписать один из крупнейших клубов АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Только 3 слова. Арсенал обратился к Зинченко
Только 3 слова. Арсенал обратился к Зинченко
15.12.2025, 19:01 1
Футбол
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
САБО: «Это великий футболист, эталон. В москве ему дали зеленый свет»
15.12.2025, 09:38
Футбол
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
ВИДЕО. Режим зверя. Джошуа показал тренировку в лагере Усика
15.12.2025, 06:05 1
Бокс
Тренер чемпиона мира: «Кличко разбогател и не поздравил его, это грустно»
Тренер чемпиона мира: «Кличко разбогател и не поздравил его, это грустно»
15.12.2025, 04:22
Бокс
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
Виктор Цыганков приложил руку к увольнению главного тренера
16.12.2025, 09:33 1
Футбол
«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
«Нокаут одним ударом». Шеннон Бриггс сделал прогноз на бой Усик – Уайлдер
16.12.2025, 04:42 2
Бокс
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
ВИДЕО. Россиянин хочет драться с Усиком, большое возвращение Фьюри
15.12.2025, 02:25
Бокс
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
«Время пришло». В Англии рассказали, что не так с допинг-скандалом Мудрика
15.12.2025, 16:24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем