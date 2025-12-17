Премьер Великобритании признался, что собирал деньги на билеты

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал ФИФА дополнительно снизить цены на билеты на ЧМ-2026.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) на фоне недовольства фанатов высокими ценами ввела новую категорию билетов по 45 фунтов за каждый матч чемпионата мира, который пройдет следующим летом в США, Канаде и Мексике.

«Я приветствую объявление ФИФА о частичном снижении цен на билеты для болельщиков.

Но, как человек, который раньше копил деньги на билеты на матчи сборной Англии, я призываю ФИФА сделать больше, чтобы билеты стали более доступными и чемпионат мира сохранил связь с настоящими фанатами, которые делают эту игру особенной», – написал Стармер.