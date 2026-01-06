Европейская страна планирует ввести праздник в честь выхода сборной на ЧМ

Шотландия планирует объявить 15 июня национальным выходным днем в честь первого за 28 лет выхода мужской сборной на чемпионат мира.

Шотландское правительство объявило в понедельник, 5 января, что первый министр Джон Свинни внесет предложение, которое «даст возможность отдельным людям, бизнесу и другим организациям в Шотландии праздновать» после первого матча национальной команды на групповом этапе со сборной Гаити в Бостоне, который состоится 14 июня в 2:00 по местному времени.

Установление государственных праздников было передано в полномочия Шотландии Законом о Шотландии 1998 года. Он позволяет первому министру страны направлять предложения Совету Великобритании по провозглашению праздников в Шотландии, после чего король Чарльз III делает окончательное назначение.

Шотландия квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде, после победы над Данией со счетом 4:2 в ноябре.

«Квалификация Шотландии на чемпионат мира среди мужчин была выдающимся достижением и значимым событием, а реакция на драматическую победу над Данией напомнила нам всем, что футбол значит для страны. В этом году мы хотим максимально использовать эту огромную возможность для Шотландии и обеспечить, чтобы как можно больше людей имели возможность отпраздновать успех команды. Это не только историческое спортивное событие, но и шанс для Шотландии выступить на мировой арене, привлечь развитие бизнеса, создать туристический интерес в стране и наладить культурные и спортивные связи», – заявил Свинни.

Шотландия попала в группу C вместе с Гаити, Бразилией и Марокко – с двумя последними она играла на групповом этапе в 1998 году, когда в последний раз принимала участие в финальной части турнира.