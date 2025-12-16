Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  До старта ЧМ-2026. Один из фаворитов уже ведет переговоры с тренером
Чемпионат мира
16 декабря 2025, 18:15 | Обновлено 16 декабря 2025, 18:53
Анчелотти может уже сейчас получить новый контракт в сборной Бразилии

Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Конфедерация футбола Бразилии открыла переговоры с наставником сборной Карло Анчелотти, который в мае подписал контракт на один год.

Итальянский специалист вывел команду на ЧМ-2026, а функционеры довольны работой тренера и готовы до старта чемпионата мира продлить договор с Анчелотти.

Новый контракт будет рассчитан до завершения ЧМ-2030.

Сборная Бразилии на групповом этапе чемпионата мира сыграет против Марокко, Гаити и Шотландии.

Карло Анчелотти сборная Бразилии по футболу ЧМ-2026 по футболу
