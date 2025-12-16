До старта ЧМ-2026. Один из фаворитов уже ведет переговоры с тренером

Конфедерация футбола Бразилии открыла переговоры с наставником сборной Карло Анчелотти, который в мае подписал контракт на один год.

Итальянский специалист вывел команду на ЧМ-2026, а функционеры довольны работой тренера и готовы до старта чемпионата мира продлить договор с Анчелотти.

Новый контракт будет рассчитан до завершения ЧМ-2030.

Сборная Бразилии на групповом этапе чемпионата мира сыграет против Марокко, Гаити и Шотландии.