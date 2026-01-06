Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Неймар показал свою коллекцию роскошного транспорта на миллионы
06 января 2026, 18:16
ФОТО. Неймар показал свою коллекцию роскошного транспорта на миллионы

Неймар сделал несколько эпичных кадров

ФОТО. Неймар показал свою коллекцию роскошного транспорта на миллионы
Instagram. Неймар

Неймар поделился видео, в котором продемонстрировал свою впечатляющую коллекцию роскошных транспортных средств.

В ролике, опубликованном в соцсетях, звездный нападающий показал частный бизнес-джет Dassault Falcon 900LX, стоимость которого оценивается примерно в 45 миллионов долларов. Также в кадре появился вертолет Airbus H145, цена которого достигает около 9 миллионов долларов.

Отдельное внимание привлекла необычная деталь коллекции – реплика Бэтмобиля, оценочная стоимость которой составляет около 2 миллионов долларов. Именно этот элемент вызвал наибольший интерес у болельщиков в комментариях.

Публикация быстро набрала популярность в сети и стала еще одним примером того, как Неймар сочетает футбольную карьеру со статусом глобальной lifestyle-звезды.

Максим Лапченко
