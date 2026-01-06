ФОТО. Неймар показал свою коллекцию роскошного транспорта на миллионы
Неймар сделал несколько эпичных кадров
Неймар поделился видео, в котором продемонстрировал свою впечатляющую коллекцию роскошных транспортных средств.
В ролике, опубликованном в соцсетях, звездный нападающий показал частный бизнес-джет Dassault Falcon 900LX, стоимость которого оценивается примерно в 45 миллионов долларов. Также в кадре появился вертолет Airbus H145, цена которого достигает около 9 миллионов долларов.
Отдельное внимание привлекла необычная деталь коллекции – реплика Бэтмобиля, оценочная стоимость которой составляет около 2 миллионов долларов. Именно этот элемент вызвал наибольший интерес у болельщиков в комментариях.
Публикация быстро набрала популярность в сети и стала еще одним примером того, как Неймар сочетает футбольную карьеру со статусом глобальной lifestyle-звезды.
Neymar shows off his luxury vehicles:— AllThingsBrazil™ (@SelecaoTalk) January 6, 2026
• Dassault Falcon 900LX jet, valued at $45 million
• Airbus H145 helicopter, valued at $9 million
• replica of the Batmobile, valued at $2 million.pic.twitter.com/xpA3Du9exw
