ФОТО. Неймар показал свою коллекцию роскошного транспорта на миллионы

Неймар поделился видео, в котором продемонстрировал свою впечатляющую коллекцию роскошных транспортных средств.

В ролике, опубликованном в соцсетях, звездный нападающий показал частный бизнес-джет Dassault Falcon 900LX, стоимость которого оценивается примерно в 45 миллионов долларов. Также в кадре появился вертолет Airbus H145, цена которого достигает около 9 миллионов долларов.

Отдельное внимание привлекла необычная деталь коллекции – реплика Бэтмобиля, оценочная стоимость которой составляет около 2 миллионов долларов. Именно этот элемент вызвал наибольший интерес у болельщиков в комментариях.

Публикация быстро набрала популярность в сети и стала еще одним примером того, как Неймар сочетает футбольную карьеру со статусом глобальной lifestyle-звезды.