Директор Шахтера встретился с обладателем ЗМ. С ними был трансферный гуру
Фабрицио Романо поделился фотографией с Лукой Модричем и Дарио Срной
Известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал совместные фотографии с легендарным хорватским полузащитником итальянского «Милана» Лукой Модричем и спортивным директором донецкого «Шахтера» Дарио Срной.
«Начинаю 2026 год с Золотого мяча. Приятно было встретить Луку Модрича и Дарио Срну в Милане, хорватских легенд футбола сегодняшнего дня и всех времен».
Напомним, Лука Модрич стал обладателем Золотого мяча в 2018 году за достижения в составе мадридского «Реала» и национальной сборной Хорватии.
