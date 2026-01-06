Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Директор Шахтера встретился с обладателем ЗМ. С ними был трансферный гуру
Украина. Премьер лига
06 января 2026, 16:26 | Обновлено 06 января 2026, 17:07
Фабрицио Романо поделился фотографией с Лукой Модричем и Дарио Срной

Instagram

Известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал совместные фотографии с легендарным хорватским полузащитником итальянского «Милана» Лукой Модричем и спортивным директором донецкого «Шахтера» Дарио Срной.

«Начинаю 2026 год с Золотого мяча. Приятно было встретить Луку Модрича и Дарио Срну в Милане, хорватских легенд футбола сегодняшнего дня и всех времен».

Напомним, Лука Модрич стал обладателем Золотого мяча в 2018 году за достижения в составе мадридского «Реала» и национальной сборной Хорватии.

Лука Модрич Милан Дарио Срна Фабрицио Романо Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Петро
Чому видалили правду про шахрай і Віталіка школярика?
Ответить
0
PomoikaZE
Підкажіть, а яке місто України представляє славетний клуб шлюхтер???
Ответить
0
Vit Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
👍👍Легенда 👑Реала, легенда ⚒️Шахтаря
Мені якраз мадридці імпонують, а не барсуки, як більшості (місцевих) шахтарівців...😊
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Khafre
завтра в Києві в Романо разом з Роналду запланована зустріч з Резо Чехонелідзе
Ответить
-4
