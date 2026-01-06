Директор Шахтера встретился с обладателем ЗМ. С ними был трансферный гуру

Известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал совместные фотографии с легендарным хорватским полузащитником итальянского «Милана» Лукой Модричем и спортивным директором донецкого «Шахтера» Дарио Срной.

«Начинаю 2026 год с Золотого мяча. Приятно было встретить Луку Модрича и Дарио Срну в Милане, хорватских легенд футбола сегодняшнего дня и всех времен».

Напомним, Лука Модрич стал обладателем Золотого мяча в 2018 году за достижения в составе мадридского «Реала» и национальной сборной Хорватии.

ФОТО. Директор Шахтер встретился с обладателем ЗМ. С ними был трансферный гуру