Заявка Дженоа. Включен ли Малиновский в ростер на игру с Ромой
Украинский хавбек вошел в заявку грифонов на матч с волками
Украинский хавбек Руслан Малиновский включен в заявку клуба Дженоа на игру с Ромой.
29 декабря 2025 в 21:45 состоится игра 17-го тура чемпионата Италии. Рома и Дженоа сыграют на стадионе Олимпике в Риме, столице Италии.
За волков играет украинский форвард Артем Довбик, а за грифонов выступает хавбек Руслан Малиновский.
Рома идет на 5-й позиции (30 очков), а Дженоа занимает 17-е место (14 баллов).
Топ-8 Серии A: Интер (36 очков), Милан (35), Наполи (34), Ювентус (32), Рома (30).
