Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Заявка Дженоа. Включен ли Малиновский в ростер на игру с Ромой
Италия
29 декабря 2025, 16:57 | Обновлено 29 декабря 2025, 17:03
497
0

Заявка Дженоа. Включен ли Малиновский в ростер на игру с Ромой

Украинский хавбек вошел в заявку грифонов на матч с волками

29 декабря 2025, 16:57 | Обновлено 29 декабря 2025, 17:03
497
0
Заявка Дженоа. Включен ли Малиновский в ростер на игру с Ромой
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Украинский хавбек Руслан Малиновский включен в заявку клуба Дженоа на игру с Ромой.

29 декабря 2025 в 21:45 состоится игра 17-го тура чемпионата Италии. Рома и Дженоа сыграют на стадионе Олимпике в Риме, столице Италии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За волков играет украинский форвард Артем Довбик, а за грифонов выступает хавбек Руслан Малиновский.

Рома идет на 5-й позиции (30 очков), а Дженоа занимает 17-е место (14 баллов).

Топ-8 Серии A: Интер (36 очков), Милан (35), Наполи (34), Ювентус (32), Рома (30).

Заявка Дженоа. Малиновский включен в ростер на игру с Ромой

По теме:
Рома – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Попал ли Довбик? Рома объявила заявку на матч с Дженоа
КИВУ: «Меня не интересует то, что говорит Конте»
Рома Рим Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу заявка Рома - Дженоа Руслан Малиновский
Николай Степанов Источник: ФК Дженоа
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
Бокс | 29 декабря 2025, 09:07 3
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика
Наоя Иноуэ назвал двух боксеров, которые сейчас превосходят Усика

Японец выделил себя и Кроуфорда

ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
Бокс | 29 декабря 2025, 15:59 3
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте
ВИДЕО. Джошуа попал в серьезное ДТП, два человека погибли на месте

Авария случилась в Нигерии

Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Футбол | 29.12.2025, 08:03
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»
Футбол | 29.12.2025, 02:32
Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»
Эксперт: «В Динамо его никто не рассматривал, посмотрите, где он сейчас»
Барселона вышла на рынок в поисках защитника: на прицеле известные игроки
Футбол | 29.12.2025, 15:44
Барселона вышла на рынок в поисках защитника: на прицеле известные игроки
Барселона вышла на рынок в поисках защитника: на прицеле известные игроки
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо зимой усилится украинским вингером. Он уже в Киеве
Динамо зимой усилится украинским вингером. Он уже в Киеве
28.12.2025, 18:56 13
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Игровой день начался с хет-трика форварда
Молодежный ЧМ по хоккею. Игровой день начался с хет-трика форварда
28.12.2025, 00:27
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Динамо и сборной Украины будет выступать в аматорах
29.12.2025, 12:53
Футбол
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
27.12.2025, 16:49 3
Бокс
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
БУДКОВСКИЙ: «Именно эти трое убрали меня из Полесья»
28.12.2025, 12:24 1
Футбол
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
Ветеран ВСУ обвинил Милевского в уклонении от мобилизации
28.12.2025, 08:53 40
Футбол
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
Усик выступил с неожиданным обращением к Турки Аль-Шейху
28.12.2025, 08:01 6
Бокс
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
Переговоры официально начаты. Моуриньо нацелился на еще одного украинца
28.12.2025, 15:53 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем