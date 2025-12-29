Заявка Дженоа. Включен ли Малиновский в ростер на игру с Ромой

Украинский хавбек Руслан Малиновский включен в заявку клуба Дженоа на игру с Ромой.

29 декабря 2025 в 21:45 состоится игра 17-го тура чемпионата Италии. Рома и Дженоа сыграют на стадионе Олимпике в Риме, столице Италии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За волков играет украинский форвард Артем Довбик, а за грифонов выступает хавбек Руслан Малиновский.

Рома идет на 5-й позиции (30 очков), а Дженоа занимает 17-е место (14 баллов).

Топ-8 Серии A: Интер (36 очков), Милан (35), Наполи (34), Ювентус (32), Рома (30).

Заявка Дженоа. Малиновский включен в ростер на игру с Ромой