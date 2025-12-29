ОФИЦИАЛЬНО. Украинец покинул многократного чемпиона ради аутсайдера

28-летний украинский полузащитник Алексей Лобов официально сменил клуб в чемпионате Киргизстана.

Спортсмен покинул клуб «Дордой» Бишкек и перешел в новосозданный «Бишкек Сити». Условия контракта Алексея не разглашаются.

Лобов провел в известном в Киргизстане клубе «Дордой» Бишкек почти три года, сыграв 79 матчей (18 голов и 8 ассистов). Именно в этой команде Алексей выиграл свой первый профессиональный трофей – Кубок Киргизстана-2024/25.

«Бишкек Сити» был создан в 2025 году и уже успел провести сезон в Высшей лиге. Новосозданная команда едва сохранила прописку – 13-е место и 19 очков в активе.

В то же время «Дордой» финишировал в шаге от медалей: четвертое место (54 очка).

На протяжении карьеры Лобов выступал за «Авангард», «Оболонь» и «Хебирь» из Болгарии.