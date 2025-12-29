Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Артета заговорил о трансферах: «Мы хотим стать лучше»
Англия
29 декабря 2025, 16:15 | Обновлено 29 декабря 2025, 16:16
Артета заговорил о трансферах: «Мы хотим стать лучше»

Команде нужна глубина состава

Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, планирует ли лондонский клуб подписывать новичков во время зимнего трансферного окна:

«Усиление защиты? Я не знаю, мы будем очень внимательны к ситуации и срокам готовности определенных игроков, от атакующей линии до защитной.

Это та глубина состава, которая нужна. Если посмотреть на другие клубы, у них 24-25 игроков в составе, так что в нашем составе нет ничего особенного. Проблема в том, что у нас больше травм, чем ожидалось, некоторые из них неизбежны, я бы сказал. Но мы хотим стать лучше и понимаем, насколько важно иметь доступных игроков в течение сезона.

Есть ли место в составе? Зависит от наличия определенных игроков. Окно открыто. Мы – «Арсенал». Мы должны смотреть на него: «Что нам нужно?» Мы должны активно искать. А сможем ли мы что-то сделать – это другой вопрос. Но наша задача – всегда быть готовыми, потому что может произойти что угодно. Так что надеемся на очень позитивный результат».

Ранее Микель Артета прокомментировал победу над «Брайтоном» (2:1) в матче 18-го тура АПЛ.

Иван Чирко Источник: Sky Sports
