Артета заговорил о трансферах: «Мы хотим стать лучше»
Команде нужна глубина состава
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, планирует ли лондонский клуб подписывать новичков во время зимнего трансферного окна:
«Усиление защиты? Я не знаю, мы будем очень внимательны к ситуации и срокам готовности определенных игроков, от атакующей линии до защитной.
Это та глубина состава, которая нужна. Если посмотреть на другие клубы, у них 24-25 игроков в составе, так что в нашем составе нет ничего особенного. Проблема в том, что у нас больше травм, чем ожидалось, некоторые из них неизбежны, я бы сказал. Но мы хотим стать лучше и понимаем, насколько важно иметь доступных игроков в течение сезона.
Есть ли место в составе? Зависит от наличия определенных игроков. Окно открыто. Мы – «Арсенал». Мы должны смотреть на него: «Что нам нужно?» Мы должны активно искать. А сможем ли мы что-то сделать – это другой вопрос. Но наша задача – всегда быть готовыми, потому что может произойти что угодно. Так что надеемся на очень позитивный результат».
Ранее Микель Артета прокомментировал победу над «Брайтоном» (2:1) в матче 18-го тура АПЛ.
