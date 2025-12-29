ВИДЕО. Назван лучший бомбардир года в сборной Украины. Все голы

Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Чемпионат мира
29 декабря 2025, 18:15 | Обновлено 29 декабря 2025, 18:36
Гуцуляк забил 5 мячей

Getty Images/Global Images Ukraine. Алексей Гуцуляк

Украинская ассоциация футбола назвала лучшего бомбардира национальной команды в 2025 году.

Этот статус получил вингер Полесья Алексей Гуцуляк, который забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи.

Важной помощь Гуцуляка стала в решающих матчах осени, когда игрок забил гол и сделал ассист в поединке с Азербайджаном, а также забил и отдал результативную передачу в игре с Исландией.

Это помогло сборной Украины выйти в плей-офф отбора на ЧМ-2026, где команда в марте сыграет против Швеции.

Алексей Гуцуляк Полесье Житомир
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
