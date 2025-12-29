Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Осталось 17 футболистов: Виктория попрощалась с полузащитником
Украина. Первая лига
29 декабря 2025, 18:04 | Обновлено 29 декабря 2025, 18:06
110
0

ОФИЦИАЛЬНО. Осталось 17 футболистов: Виктория попрощалась с полузащитником

Сулейман Сейтхалилов больше не является игроком команды из города Сумы

29 декабря 2025, 18:04 | Обновлено 29 декабря 2025, 18:06
110
0
ОФИЦИАЛЬНО. Осталось 17 футболистов: Виктория попрощалась с полузащитником
ФК Виктория. Сулейман Сейтхалилов

Клуб Первой лиги «Виктория» официально сообщил об уходе 23-летнего центрального полузащитника Сулеймана Сейтхалилова.

«Благодарим игрока за время, проведенное в нашем клубе, и вклад в выступления команды. Желаем Сулейману успехов в дальнейшей футбольной карьере и новых достижений», – написала пресс-служба.

Сулейман присоединился к команде из Сум в начале 2025 года. Полузащитник успел провести всего 23 матча, в которых отметился одним голом.

Ранее на сайте сообщалось, что Сейтхалилов покинул «Викторию», и в команде осталось 17 футболистов.

По теме:
ВИДЕО. В УПЛ определили лучший гол ноября-декабря 2025 года
Эксперт: «Оба? Шахтеру где-то не хватало такого мощного нападающего»
Сопко назвал игрока Шахтера, который сумел заменить Степаненко
Сулейман Сейтхалилов Виктория Сумы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Андрей Витренко Источник: ФК Виктория Николаевка
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Футбол | 29 декабря 2025, 08:03 9
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера
Арда Туран зимой готов указать на дверь семи игрокам Шахтера

Клуб готовит кадровую чистку

Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
Футбол | 29 декабря 2025, 03:32 0
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным
Энрике выступил с заявлением о Сафонове после его игры с Забарным

Тренер поддержал вратаря

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
Футбол | 29.12.2025, 07:21
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль подписал талантливого украинского полузащитника
Барселона вышла на рынок в поисках защитника: на прицеле известные игроки
Футбол | 29.12.2025, 15:44
Барселона вышла на рынок в поисках защитника: на прицеле известные игроки
Барселона вышла на рынок в поисках защитника: на прицеле известные игроки
Рома обратилась к клубам Английской Премьер-лиги из-за трансфера Довбика
Футбол | 29.12.2025, 10:33
Рома обратилась к клубам Английской Премьер-лиги из-за трансфера Довбика
Рома обратилась к клубам Английской Премьер-лиги из-за трансфера Довбика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо зимой усилится украинским вингером. Он уже в Киеве
Динамо зимой усилится украинским вингером. Он уже в Киеве
28.12.2025, 18:56 13
Футбол
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
Настоящий монстр. Звезда сборной Украины удивляет Европу своей статистикой
28.12.2025, 04:36 8
Футбол
Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта
Усик обратился к Иноуэ после того, как тот защитил титул абсолюта
27.12.2025, 20:06
Бокс
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
Усик подтвердил, что проведет бой против опасного соперника с 43 нокаутами
27.12.2025, 16:49 3
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Игровой день начался с хет-трика форварда
Молодежный ЧМ по хоккею. Игровой день начался с хет-трика форварда
28.12.2025, 00:27
Хоккей
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
Динамо ведет переговоры с топ-клубом по поводу трансфера игрока
28.12.2025, 13:24 6
Футбол
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
Польский тренер Динамо: «С балкона видел, как летело 700 ракет и снарядов»
27.12.2025, 18:41 7
Футбол
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
Довбика хочет подписать прославленный клуб, игравший в финале еврокубка
28.12.2025, 09:17 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем