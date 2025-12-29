ОФИЦИАЛЬНО. Осталось 17 футболистов: Виктория попрощалась с полузащитником

Клуб Первой лиги «Виктория» официально сообщил об уходе 23-летнего центрального полузащитника Сулеймана Сейтхалилова.

«Благодарим игрока за время, проведенное в нашем клубе, и вклад в выступления команды. Желаем Сулейману успехов в дальнейшей футбольной карьере и новых достижений», – написала пресс-служба.

Сулейман присоединился к команде из Сум в начале 2025 года. Полузащитник успел провести всего 23 матча, в которых отметился одним голом.

Ранее на сайте сообщалось, что Сейтхалилов покинул «Викторию», и в команде осталось 17 футболистов.