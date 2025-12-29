Украина. Первая лига29 декабря 2025, 18:04 | Обновлено 29 декабря 2025, 18:06
110
0
ОФИЦИАЛЬНО. Осталось 17 футболистов: Виктория попрощалась с полузащитником
Сулейман Сейтхалилов больше не является игроком команды из города Сумы
29 декабря 2025, 18:04 | Обновлено 29 декабря 2025, 18:06
110
0
Клуб Первой лиги «Виктория» официально сообщил об уходе 23-летнего центрального полузащитника Сулеймана Сейтхалилова.
«Благодарим игрока за время, проведенное в нашем клубе, и вклад в выступления команды. Желаем Сулейману успехов в дальнейшей футбольной карьере и новых достижений», – написала пресс-служба.
Сулейман присоединился к команде из Сум в начале 2025 года. Полузащитник успел провести всего 23 матча, в которых отметился одним голом.
Ранее на сайте сообщалось, что Сейтхалилов покинул «Викторию», и в команде осталось 17 футболистов.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 декабря 2025, 08:03 9
Клуб готовит кадровую чистку
Футбол | 29 декабря 2025, 03:32 0
Тренер поддержал вратаря
Футбол | 29.12.2025, 07:21
Футбол | 29.12.2025, 15:44
Футбол | 29.12.2025, 10:33
Комментарии 0
Популярные новости
28.12.2025, 18:56 13
28.12.2025, 04:36 8
27.12.2025, 20:06
27.12.2025, 16:49 3
28.12.2025, 00:27
28.12.2025, 13:24 6
27.12.2025, 18:41 7
28.12.2025, 09:17 6