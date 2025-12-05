Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Оболонь
Украина. Премьер лига
05 декабря 2025, 21:17 | Обновлено 05 декабря 2025, 21:22
15
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Оболонь

Поединок 15-го тура Премьер-лиги состоится 6 декабря в 13:00 по киевскому времени

05 декабря 2025, 21:17 | Обновлено 05 декабря 2025, 21:22
15
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины ЛНЗ – Оболонь
Коллаж Sport.ua. ЛНЗ – Оболонь

В матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в субботу, 6 декабря, сыграют черкасский ЛНЗ и киевская «Оболонь».

Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени. Команды сыграют на стадионе «Черкассы Арена». Главным арбитром назначен Алексей Деревинский.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Подопечные Виталия Пономарева набрали 29 баллов после 14-ти туров и занимают второе место. «Оболонь» разместилась на 11-й позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 17 пунктов.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Букмекеры GGBET оценивают шансы команд очень приличными коэффициентами: 1.52 для ЛНЗ и 9.40 для «Оболони». А какой прогноз выбрать — решать тебе. Играй с лучшими коэффициентами, получай мгновенные выплаты и поддерживай любимую команду вместе с нами.

GG.BET
Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.

По теме:
ЛНЗ – Оболонь. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дубль канадца. Новичок чемпионата Украины выиграл третий кряду матч
Олег ДУЛУБ: «Это стало переломным моментом работы Шовковского в Динамо»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Оболонь Киев ЛНЗ - Оболонь где смотреть
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбол | 05 декабря 2025, 13:10 0
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком

Проблемы для Арсенала и Баварии, атлетическое дерби Испании, юг против севера Италии

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 декабря
Футбол | 05 декабря 2025, 15:19 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 5 декабря

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Дулуб посоветовал аутсайдеру УПЛ сменить коуча. Нашел кандидатуру
Футбол | 05.12.2025, 18:14
Дулуб посоветовал аутсайдеру УПЛ сменить коуча. Нашел кандидатуру
Дулуб посоветовал аутсайдеру УПЛ сменить коуча. Нашел кандидатуру
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
Футбол | 05.12.2025, 07:02
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
Василий БАРАНОВ: «На ничью с Динамо я не согласен»
Футбол | 05.12.2025, 16:16
Василий БАРАНОВ: «На ничью с Динамо я не согласен»
Василий БАРАНОВ: «На ничью с Динамо я не согласен»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
04.12.2025, 12:30 28
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Усику разрешили защитить титул WBC против экс-чемпиона мира
ОФИЦИАЛЬНО. Усику разрешили защитить титул WBC против экс-чемпиона мира
04.12.2025, 18:17 13
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. УЕФА наказал УАФ после матча с Исландией в квалификации ЧМ-2026
04.12.2025, 22:39 9
Футбол
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
В состав Динамо вернулся футболист, с которым клуб был непобедим в УПЛ
05.12.2025, 07:49 14
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
04.12.2025, 06:51
Бокс
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
ФОТО. Вот как выглядел Гармаш после столкновения с ТЦК и СП
04.12.2025, 08:23 30
Футбол
ЧМ по socca. Украина разгромила Испанию и вышла в плей-офф с первого места
ЧМ по socca. Украина разгромила Испанию и вышла в плей-офф с первого места
04.12.2025, 01:59 4
Другие виды
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
Для Динамо нашли замену Костюку и не позавидовали
04.12.2025, 08:02 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем