В матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, который состоится в субботу, 6 декабря, сыграют черкасский ЛНЗ и киевская «Оболонь».

Встреча начнется в 13:00 по киевскому времени. Команды сыграют на стадионе «Черкассы Арена». Главным арбитром назначен Алексей Деревинский.

Подопечные Виталия Пономарева набрали 29 баллов после 14-ти туров и занимают второе место. «Оболонь» разместилась на 11-й позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 17 пунктов.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

