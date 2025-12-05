Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ снялась в одних трусах. Откровенные кадры
Другие новости
05 декабря 2025, 02:45 |
171
0

ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ снялась в одних трусах. Откровенные кадры

Елизавета Третьякова продолжает радовать контентом

05 декабря 2025, 02:45 |
171
0
ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ снялась в одних трусах. Откровенные кадры
Instagram. Елизавета Третьякова

Жена футболиста «Колоса» Максимa ТретьяковаЕлизавета Третьякова – поразила сеть новым образом.

Елизавета Третьякова продолжает привлекать внимание подписчиков.

В новом сторис она показала сексуальный образ на высоких каблуках, подчеркнув стройные ноги и отличную фигуру, за которую ее часто хвалят в соцсетях.

Под роликом она оставила фразу: «Удерживать и приближать в жизни именно желаемое, что возможно. И это не про идеи, а про действия», намекая, что ее внешний вид – результат работы над собой.

По теме:
Заря – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Претендент на выход в УПЛ планирует масштабную кадровую чистку
В скаутской службе Полесья произошло пополнение
видео видео-реклама Елизавета Третьякова Максим Третьяков девушки Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенфика назвала клубам АПЛ цену за Анатолия Трубина
Футбол | 04 декабря 2025, 07:37 11
Бенфика назвала клубам АПЛ цену за Анатолия Трубина
Бенфика назвала клубам АПЛ цену за Анатолия Трубина

Португальский гранд хочет получить 40 миллионов евро

Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
Футбол | 04 декабря 2025, 12:30 36
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда
Белик вновь стреляет себе в ногу. Хотя в его словах была и есть правда

Главный тренер «Шахтера» U-19 продемонстрировал амбиции, но сделал это чересчур прямолинейно

Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Бокс | 04.12.2025, 04:55
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Усик попросил провести добровольную защиту титула. Назван соперник
Флешмоб на россии: фанатка спартака сменила гражданство на австрийское
Теннис | 04.12.2025, 19:22
Флешмоб на россии: фанатка спартака сменила гражданство на австрийское
Флешмоб на россии: фанатка спартака сменила гражданство на австрийское
Динамо может потерять одного из лидеров. Он интересен именитому клубу
Футбол | 04.12.2025, 23:45
Динамо может потерять одного из лидеров. Он интересен именитому клубу
Динамо может потерять одного из лидеров. Он интересен именитому клубу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Месть за дерзость. Норвежцы утерли нос Самуэльссону, триумф Ботна
Месть за дерзость. Норвежцы утерли нос Самуэльссону, триумф Ботна
03.12.2025, 18:02 22
Биатлон
Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина
Флорентино Перес выбрал цену, за которую готов продать Лунина
03.12.2025, 09:15 11
Футбол
Супертяжеловес отреагировал на решение Усика провести бой с Уайлдером
Супертяжеловес отреагировал на решение Усика провести бой с Уайлдером
03.12.2025, 03:02
Бокс
Александр УСИК: «Когда началась война, Кличко сказал мне идти...»
Александр УСИК: «Когда началась война, Кличко сказал мне идти...»
04.12.2025, 00:07
Бокс
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
Сенсационный клуб УПЛ проведет большое усиление состава. Деньги есть
03.12.2025, 04:05 26
Футбол
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
Костюк получил список из семи игроков, которые должны покинуть Динамо
03.12.2025, 06:22 11
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
Майк ТАЙСОН: «Он – мой герой. Как на ринге, так и вне его»
04.12.2025, 06:51
Бокс
Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста
Клопп готов возглавить Реал, если оттуда уйдут четыре футболиста
04.12.2025, 09:00 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем