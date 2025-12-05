ВИДЕО. Жена футболиста УПЛ снялась в одних трусах. Откровенные кадры
Елизавета Третьякова продолжает радовать контентом
Жена футболиста «Колоса» Максимa Третьякова – Елизавета Третьякова – поразила сеть новым образом.
Елизавета Третьякова продолжает привлекать внимание подписчиков.
В новом сторис она показала сексуальный образ на высоких каблуках, подчеркнув стройные ноги и отличную фигуру, за которую ее часто хвалят в соцсетях.
Под роликом она оставила фразу: «Удерживать и приближать в жизни именно желаемое, что возможно. И это не про идеи, а про действия», намекая, что ее внешний вид – результат работы над собой.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Португальский гранд хочет получить 40 миллионов евро
Главный тренер «Шахтера» U-19 продемонстрировал амбиции, но сделал это чересчур прямолинейно