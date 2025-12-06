6 декабря, состоится финал плей-офф МЛС, где за титул сразятся Интер Майами и Ванкувер Уайткэпс. Встреча начнется в 21:30 по киевскому времени.

Интер Майами

Свою известность «цапли» приобрели даже до своего основания, ведь владельцем клуба стал сам Дэвид Бекхэм. Легендарный английский футболист постепенно стал переманивать игроков с Европы, поэтому сейчас здесь выступают экс-игроки Барселоны: Месси, Суарес, Альба, Бускетс.

В этом сезоне команда может стать впервые чемпионы, шансы на это высокие. Интер Майами хорош смотрелся в регулярном чемпионате, где стал третьим в своей конференции, отставание от первой строчки составило всего один балл. В плей-офф прошли сначала Нэшвилл – 3:1 дома, 1:2 в гостях и 4:0 в решающем третьем матче. Далее разгромили в гостях Цинциннати – 4:0, а потом дома Нью-Йорк Сити – 5:1.

Ванкувер Уайткэпс

На высоком уровне провели регулярный чемпионат и Кэпс, которые стали вторыми на Западе, уступив Сан-Диего только по дополнительным показателям. В плей-офф прошли сначала Даллас – 3:0 дома и потом обыграли соперника в серии пенальти на выезде.

Настоящий триллер был в матче против ФК Лос-Анджелес, где Ванкувер дома вел 2:0, но Сон своим дублем сравнял счет, к тому же, хозяева остались в меньшинстве, в компенсированное время. Гости каким-то чудом не реализовали свой численный перевес в овертайме, поэтому дело дошло до серии пенальти, там футболисты «кэпс» были точнее. В полуфинале, удалось обыграть на выезде Сан-Диего со счетом 3:1, все было решено еще в первом тайме.

Личные встречи

В прошлом сезоне эти клубы пересекались в полуфинале Кубка КОНКАКАФ, тогда Ванкувер сумел выиграть оба матча – 2:0 дома и 3:1 в гостях, однако, в финале было разгромное поражение от Крус Асуль – 0:5.

Прогноз

Когда на кону титул, дополнительная мотивация не нужна, у мирового сообщества этот матч вызывает интерес из-за фигуры Лео Месси. Многим интересно, сможет ли аргентинец со своими партнерами взять самый престижный футбольный трофей США.

Интер Майами фаворит, так как сыграет дома, при поддержке своей публики. Уайткэпс постараются снова удивить, как это было в прошлом сезоне. Поставлю здесь на чистую победу Месси и компании за 1,73.