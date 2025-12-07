Интер Майами – Ванкувер – 3:1. Месси выиграл Кубок MLS. Видео голов, обзор
6 декабря прошел финальный матч Кубка MLS 2025 между командами Интер Майами и Ванкувер Уайткэпс.
Команды сыграли на арене Чэйзм Стэдиум в Форт Лодердейле. Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу подопечных Хавьера Маскерано.
Два ассисты в этой встрече отдал легендарный Лионель Месси. Все 90 минут также провели Жорди Альба и Серхио Бускетс, для которых эта играла стала последней в карьере. Луис Суарес на поле так и не появился.
Кубок MLS 2025. Финал. 6 декабря
Интер Майами – Ванкувер Уайткэпс – 3:1
Голы: Окампо, 8 (автогол), Де Паул, 71, Альенде, 90+6 – Ахмед, 60
ГОЛ! 1:0 Окампо, 9 мин. (автогол)
MIAMI ARE ON TOP EARLY. 1-0. 😳— Major League Soccer 🏆 (@MLS) December 6, 2025
📺 Free on Apple TV, FOX & TSN: https://t.co/XdexB7qQkt // MLS Cup pres. by Audi pic.twitter.com/vm6zEz2DmE
ГОЛ! 1:1 Ахмед, 60 мин.
WE. ARE. LEVEL.— Major League Soccer 🏆 (@MLS) December 6, 2025
Ali Ahmed scores and it's tied. // MLS Cup pres. by Audi pic.twitter.com/Auh3sq7Dd5
ГОЛ! 2:1 Де Паул, 71 мин.
Messi --> De Paul— Major League Soccer 🏆 (@MLS) December 6, 2025
That Argentine connection always delivers in the biggest moments. 🇦🇷@InterMiamiCF // MLS Cup pres. by Audi pic.twitter.com/AC90SmP1MF
ГОЛ! 3:1 Альенде, 90+6 мин.
TADEO ALLENDE MAKES IT 3-1!! IT'S OVER!!!@InterMiamiCF // MLS Cup pres. by Audi pic.twitter.com/6MxaR6C2NA— Major League Soccer (@MLS) December 6, 2025
