  4. Интер Майами – Ванкувер – 3:1. Месси выиграл Кубок MLS. Видео голов, обзор
Major League Soccer
07 декабря 2025, 00:35 | Обновлено 07 декабря 2025, 00:41
Интер Майами – Ванкувер – 3:1. Месси выиграл Кубок MLS. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор финального матча Кубка MLS 2025

Getty Images/Global Images Ukraine

6 декабря прошел финальный матч Кубка MLS 2025 между командами Интер Майами и Ванкувер Уайткэпс.

Команды сыграли на арене Чэйзм Стэдиум в Форт Лодердейле. Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу подопечных Хавьера Маскерано.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Два ассисты в этой встрече отдал легендарный Лионель Месси. Все 90 минут также провели Жорди Альба и Серхио Бускетс, для которых эта играла стала последней в карьере. Луис Суарес на поле так и не появился.

Кубок MLS 2025. Финал. 6 декабря

Интер Майами – Ванкувер Уайткэпс – 3:1

Голы: Окампо, 8 (автогол), Де Паул, 71, Альенде, 90+6 – Ахмед, 60

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Окампо, 9 мин. (автогол)

ГОЛ! 1:1 Ахмед, 60 мин.

ГОЛ! 2:1 Де Паул, 71 мин.

ГОЛ! 3:1 Альенде, 90+6 мин.

По теме:
Бускетс сравнялся с Иньестой по количеству трофеев. Рекордсмен – Месси
ВИДЕО. 407-й ассист: как Месси отдал голевую на Альенде в финале MLS 2025
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
Major League Soccer (MLS) Интер Майами Ванкувер Уайткэпс видео голов и обзор Лионель Месси Луис Суарес Жорди Альба Серхио Бускетс Хавьер Маскерано автогол Томас Мюллер Родриго Де Пауль Тадео Альенде
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
