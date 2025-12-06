Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
МЛС США
Интер Майами
06.12.2025 21:30 – FT 3 : 1
Ванкувер Вайткепс
Major League Soccer
06 декабря 2025, 23:46 | Обновлено 07 декабря 2025, 00:40
2824
3

Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер

Подопечные Маскерано с двумя асисистами Лео обыграли соперников 3:1 в матче за трофей

06 декабря 2025, 23:46 | Обновлено 07 декабря 2025, 00:40
2824
3 Comments
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
Getty Images/Global Images Ukraine

Интер Майами завоевал Кубок Major League Soccer (MLS) сезона 2025 года!

6 декабря в финале соревнований цапли переиграли Ванкувер Уайткэпс со счетом 3:1. Встреча прошла на арене Чэйз Стэдиум в Форт Лодердейле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за подопечных Хавьер Маскерано отличились Эдьер Окампо (автогол), Родриго Де Пауль и Тадео Альенде. Ассисты на Де Пауля и Альенде отдал легендарный Лионель Месси.

Месси провел на поле все 90 минут. Помимо Лео, весь поединок отыграли еще два экс-футболиста Барселоны – Жорди Альба и Серхио Бускетс. Для Альбы и Бусткетса это был последний матч в профессиональной карьере. Луис Суарес всю игру просидел в резерве.

За Ванкувер все 90 минут отыграл именитый немецкий форвард Томас Мюллер, который перебрался в канадскую команду в летнее трансферное окно из Баварии свободным агентом.

Месси завоевал 48-й трофей в карьере. Он является абсолютным рекордсменом по этому показателю.

Интер Майами, владельцем которого является Дэвид Бекхэм, с момента основания в 2018 года выиграл уже четвертый трофей.

Кубок MLS 2025. Финал. 6 декабря

Интер Майами – Ванкувер Уайткэпс – 3:1

Голы: Окампо, 8 (автогол), Де Паул, 71, Альенде, 90+6 – Ахмед, 60

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Тадео Альенде (Интер Майами).
71’
ГОЛ ! Мяч забил Родриго де Пауль (Интер Майами), асcист Лионель Месси.
60’
ГОЛ ! Мяч забил Ali Ahmed (Ванкувер Вайткепс), асcист Брайан Уайт.
8’
ГОЛ ! Автогол забил Edier Ocampo (Ванкувер Вайткепс).
По теме:
Бускетс сравнялся с Иньестой по количеству трофеев. Рекордсмен – Месси
Интер Майами – Ванкувер – 3:1. Месси выиграл Кубок MLS. Видео голов, обзор
ВИДЕО. 407-й ассист: как Месси отдал голевую на Альенде в финале MLS 2025
Major League Soccer (MLS) Ванкувер Уайткэпс Родриго Де Пауль Интер Майами Лионель Месси Тадео Альенде автогол Луис Суарес Жорди Альба Серхио Бускетс Хавьер Маскерано Томас Мюллер Дэвид Бекхэм
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
andriyars
красавчик
Ответить
+2
Dexter
ЛЕО!!!!!!!!
Ответить
+1
Александр Бондарь
кристине не говорите
Ответить
0
