Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер

Интер Майами завоевал Кубок Major League Soccer (MLS) сезона 2025 года!

6 декабря в финале соревнований цапли переиграли Ванкувер Уайткэпс со счетом 3:1. Встреча прошла на арене Чэйз Стэдиум в Форт Лодердейле.

Голами за подопечных Хавьер Маскерано отличились Эдьер Окампо (автогол), Родриго Де Пауль и Тадео Альенде. Ассисты на Де Пауля и Альенде отдал легендарный Лионель Месси.

Месси провел на поле все 90 минут. Помимо Лео, весь поединок отыграли еще два экс-футболиста Барселоны – Жорди Альба и Серхио Бускетс. Для Альбы и Бусткетса это был последний матч в профессиональной карьере. Луис Суарес всю игру просидел в резерве.

За Ванкувер все 90 минут отыграл именитый немецкий форвард Томас Мюллер, который перебрался в канадскую команду в летнее трансферное окно из Баварии свободным агентом.

Месси завоевал 48-й трофей в карьере. Он является абсолютным рекордсменом по этому показателю.

Интер Майами, владельцем которого является Дэвид Бекхэм, с момента основания в 2018 года выиграл уже четвертый трофей.

Кубок MLS 2025. Финал. 6 декабря

Интер Майами – Ванкувер Уайткэпс – 3:1

Голы: Окампо, 8 (автогол), Де Паул, 71, Альенде, 90+6 – Ахмед, 60

