  4. ВИДЕО. 407-й ассист: как Месси отдал голевую на Альенде в финале MLS 2025
Major League Soccer
07 декабря 2025, 00:23 |
ВИДЕО. 407-й ассист: как Месси отдал голевую на Альенде в финале MLS 2025

6 декабря Интер Майами переиграл Ванкувер со счетом 3:1 и завоевал Кубок

07 декабря 2025, 00:23 |
ВИДЕО. 407-й ассист: как Месси отдал голевую на Альенде в финале MLS 2025
Getty Images/Global Images Ukraine

6 декабря Интер Майами с двумя ассистами легендарного Лионеля Месси переиграл в финале Кубка MLS 2025 Ванкувер со счетом 3:1.

Вторую голевую передачу Месси отдал на Тадео Альенде на 90+6-й минуте – Тадео установил окончательный счет в поединке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Лео этот результативный пас стал 407-м в карьере. А в плей-офф MLS 2025 за шесть игры Месси оформил семь ассистов.

Интер Майами впервые в истории стал чемпионом Major League Soccer. Для Лионеля это уже 48-й титул в карьере.

ВИДЕО. 407-й ассист: как Месси отдал голевую на Альенде в финале MLS 2025

По теме:
Бускетс сравнялся с Иньестой по количеству трофеев. Рекордсмен – Месси
Интер Майами – Ванкувер – 3:1. Месси выиграл Кубок MLS. Видео голов, обзор
Месси покорил США. Интер Майами выиграл Кубок MLS, одолев в финале Ванкувер
Тадео Альенде Major League Soccer (MLS) Лионель Месси видео голов и обзор Интер Майами Ванкувер Уайткэпс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
