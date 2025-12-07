6 декабря Интер Майами с двумя ассистами легендарного Лионеля Месси переиграл в финале Кубка MLS 2025 Ванкувер со счетом 3:1.

Вторую голевую передачу Месси отдал на Тадео Альенде на 90+6-й минуте – Тадео установил окончательный счет в поединке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Лео этот результативный пас стал 407-м в карьере. А в плей-офф MLS 2025 за шесть игры Месси оформил семь ассистов.

Интер Майами впервые в истории стал чемпионом Major League Soccer. Для Лионеля это уже 48-й титул в карьере.

ВИДЕО. 407-й ассист: как Месси отдал голевую на Альенде в финале MLS 2025