ВИДЕО. 407-й ассист: как Месси отдал голевую на Альенде в финале MLS 2025
6 декабря Интер Майами переиграл Ванкувер со счетом 3:1 и завоевал Кубок
6 декабря Интер Майами с двумя ассистами легендарного Лионеля Месси переиграл в финале Кубка MLS 2025 Ванкувер со счетом 3:1.
Вторую голевую передачу Месси отдал на Тадео Альенде на 90+6-й минуте – Тадео установил окончательный счет в поединке.
Для Лео этот результативный пас стал 407-м в карьере. А в плей-офф MLS 2025 за шесть игры Месси оформил семь ассистов.
Интер Майами впервые в истории стал чемпионом Major League Soccer. Для Лионеля это уже 48-й титул в карьере.
