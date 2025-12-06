ВИДЕО. Как Месси выкатил ассист на Де Пауля в финале Кубка MLS 2025
Лео отдал голевую передачу на Родриго на 71-й минуте матча против Ванкувера
Легендарный 38-летний аргентинец Лионель Месси отметился голевой передачей в финале MLS 2025.
На 71-й минуте поединка Интер Майами – Ванкувер Уайткэпс Лео ассистировал на Родриго Де Пауля, который сделал счет 2:1.
Для Месси этот ассист стал 406-м в карьере и восьмым в плей-офф MLS этого сезона.
Интер Майами близок к главному трофею американской Лиги – Месси может завоевать 48-й титул в карьере.
Интер Майами и Ванкувер начали финальный поединок 6 декабря в 21:45 на арене Чэйз Стэдиум в Форте Лодердейле.
