Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Месси выкатил ассист на Де Пауля в финале Кубка MLS 2025
Major League Soccer
06 декабря 2025, 23:29 | Обновлено 06 декабря 2025, 23:51
751
1

ВИДЕО. Как Месси выкатил ассист на Де Пауля в финале Кубка MLS 2025

Лео отдал голевую передачу на Родриго на 71-й минуте матча против Ванкувера

06 декабря 2025, 23:29 | Обновлено 06 декабря 2025, 23:51
751
1 Comments
ВИДЕО. Как Месси выкатил ассист на Де Пауля в финале Кубка MLS 2025
Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный 38-летний аргентинец Лионель Месси отметился голевой передачей в финале MLS 2025.

На 71-й минуте поединка Интер Майами – Ванкувер Уайткэпс Лео ассистировал на Родриго Де Пауля, который сделал счет 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Месси этот ассист стал 406-м в карьере и восьмым в плей-офф MLS этого сезона.

Интер Майами близок к главному трофею американской Лиги – Месси может завоевать 48-й титул в карьере.

Интер Майами и Ванкувер начали финальный поединок 6 декабря в 21:45 на арене Чэйз Стэдиум в Форте Лодердейле.

ВИДЕО. Как Месси выкатил асссит на Де Пауля в финале Кубка MLS 2025

По теме:
Бускетс сравнялся с Иньестой по количеству трофеев. Рекордсмен – Месси
Интер Майами – Ванкувер – 3:1. Месси выиграл Кубок MLS. Видео голов, обзор
ВИДЕО. 407-й ассист: как Месси отдал голевую на Альенде в финале MLS 2025
Ванкувер Уайткэпс Интер Майами видео голов и обзор Лионель Месси Родриго Де Пауль Major League Soccer (MLS)
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера
Футбол | 06 декабря 2025, 23:37 0
Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера
Сенсационный лидер. Как выглядит таблица УПЛ после ничьей Шахтера

Лидером после первого круга турнира неожиданно стал черкасский ЛНЗ

Анонс 14-го тура Серии А: добавьте результативности, сеньоры! Но не все...
Футбол | 06 декабря 2025, 10:30 1
Анонс 14-го тура Серии А: добавьте результативности, сеньоры! Но не все...
Анонс 14-го тура Серии А: добавьте результативности, сеньоры! Но не все...

Заигрываем ТМ практически на все матчи, но прогнозируем и один верховой поединок

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 1-7.12
Теннис | 06.12.2025, 21:54
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 1-7.12
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 1-7.12
Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
Футбол | 06.12.2025, 08:06
Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
Шевченко оценил шансы сборной Украины после жеребьевки ЧМ-2026
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
Футбол | 06.12.2025, 08:33
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
Известный тренер прибыл в Динамо, но не впечатлил своей речью Суркиса
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pas2012
Легенда🔥🔥🔥
Ответить
0
Популярные новости
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
Куртуа выступил с требованием трансфера к Реалу. Он недоволен
05.12.2025, 05:02 6
Футбол
На Довбика претендуют два известных клуба. Артем принял решение
На Довбика претендуют два известных клуба. Артем принял решение
05.12.2025, 08:28 2
Футбол
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
ВИДЕО. Костюк разозлился на игрока Динамо. Тренер не сдержал эмоций
05.12.2025, 07:02 2
Футбол
Легендарная команда Ф1 проведет свой последний Гран-при. Каким был ее путь
Легендарная команда Ф1 проведет свой последний Гран-при. Каким был ее путь
05.12.2025, 16:45
Авто/мото
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
Что поставить? 15-й тур АПЛ: вишни для пенсионеров и охота на Ливерпуль
06.12.2025, 08:35
Футбол
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
ШЕВЧЕНКО: «Переговоры продолжаются. Уже есть соглашение с Манчестер Сити»
06.12.2025, 07:43 6
Футбол
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
Динамо получит солидное усиление накануне матча чемпионата с Кудровкой
05.12.2025, 11:47 7
Футбол
Украинская спортсменка: «Если найти одно слово – мразь»
Украинская спортсменка: «Если найти одно слово – мразь»
05.12.2025, 12:58 3
Водные виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем