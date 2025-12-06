ВИДЕО. Как Месси выкатил ассист на Де Пауля в финале Кубка MLS 2025

Легендарный 38-летний аргентинец Лионель Месси отметился голевой передачей в финале MLS 2025.

На 71-й минуте поединка Интер Майами – Ванкувер Уайткэпс Лео ассистировал на Родриго Де Пауля, который сделал счет 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Месси этот ассист стал 406-м в карьере и восьмым в плей-офф MLS этого сезона.

Интер Майами близок к главному трофею американской Лиги – Месси может завоевать 48-й титул в карьере.

Интер Майами и Ванкувер начали финальный поединок 6 декабря в 21:45 на арене Чэйз Стэдиум в Форте Лодердейле.

ВИДЕО. Как Месси выкатил асссит на Де Пауля в финале Кубка MLS 2025