Уганда – Танзания – 1:1. Окелло промахнулся на 90+1 мин. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Кубка африканских наций
Сборные Уганды и Танзании не определили победителя в матче 2-го раунда Кубка африканских наций.
Поединок, который состоялся 27 декабря на арене Al Barid Stadium в Рабате, завершился вничью со счетом 1:1.
Счет открыла Танзания, на 59-й минуте Саймон Мсува реализовал пенальти.
Уганда отыгралась на 80-й минуте. Уче Икпизу замкнул передачу Дениса Омеди (1:1).
На 90+1-й минуте игрок Уганды Аллан Окелло пробил с пенальти выше ворот, упустив шанс принести журавлям победу.
Кубок африканских наций
Группа C. 2-й тур, 27 декабря. Рабат (Марокко)
Уганда – Танзания – 1:1
Голы: Уче Икпизу, 80 – Мсува, 59 (пен)
Незабитый пенальти: Аллан Окелло, 90+1 (Уганда)
Видео голов и обзор матча
События матча
