Кубок Африки
Уганда
27.12.2025 19:30 – FT 1 : 1
Танзания
Кубок африканских наций
27 декабря 2025, 23:59 | Обновлено 28 декабря 2025, 01:45
Уганда – Танзания – 1:1. Окелло промахнулся на 90+1 мин. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор поединка 2-го тура Кубка африканских наций

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборные Уганды и Танзании не определили победителя в матче 2-го раунда Кубка африканских наций.

Поединок, который состоялся 27 декабря на арене Al Barid Stadium в Рабате, завершился вничью со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Счет открыла Танзания, на 59-й минуте Саймон Мсува реализовал пенальти.

Уганда отыгралась на 80-й минуте. Уче Икпизу замкнул передачу Дениса Омеди (1:1).

На 90+1-й минуте игрок Уганды Аллан Окелло пробил с пенальти выше ворот, упустив шанс принести журавлям победу.

Группа C. 2-й тур, 27 декабря. Рабат (Марокко)

Уганда – Танзания – 1:1

Голы: Уче Икпизу, 80 – Мсува, 59 (пен)

Незабитый пенальти: Аллан Окелло, 90+1 (Уганда)

Видео голов и обзор матча

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил Uche Ikpeazu (Уганда).
59’
ГОЛ ! С пенальти забил Simon Msuva (Танзания).
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
