27 декабря, свою встречу второго тура группового раунда на Кубке Африки проведут Уганда – Танзания. Матч начнется в 19:30 по киевскому времени.

Уганда

Сборная Уганды может похвастаться тем, что была второй в своем отборе к чемпионату мира, пропустив вперед только Алжир, но в итоге осталась за бортом турнира, по рейтингу вторых мест. Начать с неожиданной победы Кубок Африки не удалось, «журавли» ожидаемо уступили Тунису со счетом 1:3, забив гол престижа только в компенсированное время.

Ранее Уганда семь раз участвовала в финальной части Кубка Африки, в трех случаях удавалось выйти из группы, а в 1978 году дошли до финала. Предстоящий матч можно считать одним из самых важных на турнире, ведь здесь есть реальные шансы зацепиться за очки.

Танзания

У «звезд нации» нет богатой истории выступлений на Кубке Африки, трижды они ранее пробивались в финальную часть, но ни разу не выходили из группы. На старте Танзании пришлось сразиться с мощной Нигерией, соперник был выше классом, имел преимущество, но навязать борьбу удалось, в итоге, поражение со счетом 1:2.

В своем отборе к чемпионату мира команда оптимистично начала, но потом набрала всего одно очко в четырех встречах, из-за чего стала третьей в своей группе. Серия без побед уже достигла восьми матчей, а последнее поражение стало уже пятым подряд. Выхода из группы никто не ждет, но справиться с предстоящим соперником реально.

Личные встречи

У соперников богатая история очных противостояний, играли они с переменным успехом. Последние четыре матча заканчивались со счетом 1:0, в трех случаях побеждала Танзания, так было и в июле этого года, в товарищеском матче, когда Уганда уступила с минимальной разницей.

Прогноз

Явного фаворита в этой паре нет, учитывая состав группы, нас фактически ожидает битва за третье место в квартете. Обеим командам надо играть на победу, ведь это важно в рейтинге третьих мест. В заключительном туре одолеть Тунис или Нигерию будет еще сложнее.

Между собой сыграют сборные не самого высокого уровня, так что ждать результативного матча не стоит. В предыдущих очных встречах часто все решал один точный удар, так может быть и на этот раз. Ставлю на тотал меньше 2 голов за 1,95.