Журавлиная боль. Уганда не забила пенальти Танзании на 90+1 минуте
Матч Кубка африканских наций в группе C завершился вничью
Сборные Уганды и Танзании не определили победителя в матче 2-го раунда Кубка африканских наций.
Поединок, который состоялся 27 декабря на арене Al Barid Stadium в Рабате, завершился вничью со счетом 1:1.
Первый тайм прошел без забитых мячей. После перерыва счет открыла Танзания, на 59-й минуте Саймон Мсува реализовал пенальти.
Уганда отыгралась на 80-й минуте. Уче Икпизу замкнул передачу Дениса Омеди и восстановил равновесие (1:1).
Ключевой момент матча произошел в компенсированное время. На 90+1-й минуте Уганда получила право на пенальти, однако Аллан Окелло пробил выше ворот, упустив шанс принести журавлям победу.
Турнирное положение: Тунис, Нигерия (по 3 очка), Танзания, Уганда (по 1).
Кубок африканских наций
Группа C. 2-й тур, 27 декабря. Рабат (Марокко)
Уганда – Танзания – 1:1
Голы: Уче Икпизу, 80 – Мсува, 59 (пен)
Незабитый пенальти: Аллан Окелло, 90+1 (Уганда)
Турнирная таблица
