Журавлиная боль. Уганда не забила пенальти Танзании на 90+1 минуте

Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Кубок Африки
Уганда
27.12.2025 19:30 – FT 1 : 1
Танзания
Кубок африканских наций
27 декабря 2025, 21:31 | Обновлено 27 декабря 2025, 21:47
Матч Кубка африканских наций в группе C завершился вничью

Getty Images/Global Images Ukraine

Сборные Уганды и Танзании не определили победителя в матче 2-го раунда Кубка африканских наций.

Поединок, который состоялся 27 декабря на арене Al Barid Stadium в Рабате, завершился вничью со счетом 1:1.

Первый тайм прошел без забитых мячей. После перерыва счет открыла Танзания, на 59-й минуте Саймон Мсува реализовал пенальти.

Уганда отыгралась на 80-й минуте. Уче Икпизу замкнул передачу Дениса Омеди и восстановил равновесие (1:1).

Ключевой момент матча произошел в компенсированное время. На 90+1-й минуте Уганда получила право на пенальти, однако Аллан Окелло пробил выше ворот, упустив шанс принести журавлям победу.

Турнирное положение: Тунис, Нигерия (по 3 очка), Танзания, Уганда (по 1).

Кубок африканских наций

Группа C. 2-й тур, 27 декабря. Рабат (Марокко)

Уганда – Танзания – 1:1

Голы: Уче Икпизу, 80 – Мсува, 59 (пен)

Незабитый пенальти: Аллан Окелло, 90+1 (Уганда)

Турнирная таблица

Фотогалерея

Кубок африканских наций сборная Уганды по футболу сборная Танзании по футболу пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
