Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Динамо: «Сюда не хотят ехать топ-игроки. А в Польше...»
Украина. Премьер лига
28 декабря 2025, 00:31 |
269
0

Тренер Динамо: «Сюда не хотят ехать топ-игроки. А в Польше...»

Кендзерек – об уровне УПЛ

28 декабря 2025, 00:31 |
269
0
Тренер Динамо: «Сюда не хотят ехать топ-игроки. А в Польше...»
ФК Динамо. Мацей Кендзерек

Помощник главного тренера «Динамо» Мацей Кендзерек высказался о современном уровне УПЛ, отметив его спад после начала полномасштабного вторжения.

«Анализируя соперника перед матчами, я видел, что встречаются игроки, на которых Польша даже не обратила бы внимания. А в украинскую лигу такие попадают, потому что топ-футболисты сюда ехать не хотят», – отметил Кендзерек.

Ранее сообщалось, что аналитик и тренер по стандартным положениям киевского «Динамо» Мацей Кендзерек рассказал о своем сотрудничестве с украинским грандом, войне и дальнейших планах.

По теме:
Эпицентр на сборах в Турции сыграет с грандом УПЛ
Стало известно, появится ли экс-тренер сборной Украины в Черноморце
Экс-тренер сборных Украины объяснил, почему Динамо не попадет в топ-3 УПЛ
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Мацей Кендзерек
Дмитрий Олийченко Источник: Przeglad Sportowy
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
Футбол | 27 декабря 2025, 09:08 6
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона
Миколенко стал главной трансферной целью для 25-кратного чемпиона

Виталий может перейти в «Галатасарай»

Шоковая терапия в Одессе на Рождество
Футбол | 27 декабря 2025, 11:50 0
Шоковая терапия в Одессе на Рождество
Шоковая терапия в Одессе на Рождество

У Александра Кучера так и не удалось достичь ни одной цели с «Черноморцем»…

Очередной гол звезды. Ювентус на выезде одолел аутсайдера Серии А
Футбол | 27.12.2025, 23:47
Очередной гол звезды. Ювентус на выезде одолел аутсайдера Серии А
Очередной гол звезды. Ювентус на выезде одолел аутсайдера Серии А
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Футбол | 27.12.2025, 09:02
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
ФОТО. Футболист Милана встречается с самой сексуальной актрисой мира?
Футбол | 27.12.2025, 19:05
ФОТО. Футболист Милана встречается с самой сексуальной актрисой мира?
ФОТО. Футболист Милана встречается с самой сексуальной актрисой мира?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Кудерметова сменила гражданство. Первые три ракетки Узбекистана – россиянки
Кудерметова сменила гражданство. Первые три ракетки Узбекистана – россиянки
27.12.2025, 14:59 11
Теннис
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
27.12.2025, 06:47 18
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Надолго он в Шахтере не задержится»
26.12.2025, 08:52 2
Футбол
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
Шацких назвал лидера Динамо, который не тянет уровень еврокубков
26.12.2025, 08:34 7
Футбол
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
ФЬЮРИ: «После Кличко бокс в Германии как бы умер. А теперь есть панчер»
26.12.2025, 00:23 1
Бокс
Анонс 18-го тура АПЛ: что произойдет в заключительных матчах первого круга?
Анонс 18-го тура АПЛ: что произойдет в заключительных матчах первого круга?
26.12.2025, 10:00 1
Футбол
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
27.12.2025, 01:45
Хоккей
ЧИСОРА: «О каком мужестве речь? Этот боксер не пошел воевать за страну»
ЧИСОРА: «О каком мужестве речь? Этот боксер не пошел воевать за страну»
26.12.2025, 10:42 17
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем