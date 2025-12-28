Тренер Динамо: «Сюда не хотят ехать топ-игроки. А в Польше...»
Кендзерек – об уровне УПЛ
Помощник главного тренера «Динамо» Мацей Кендзерек высказался о современном уровне УПЛ, отметив его спад после начала полномасштабного вторжения.
«Анализируя соперника перед матчами, я видел, что встречаются игроки, на которых Польша даже не обратила бы внимания. А в украинскую лигу такие попадают, потому что топ-футболисты сюда ехать не хотят», – отметил Кендзерек.
Ранее сообщалось, что аналитик и тренер по стандартным положениям киевского «Динамо» Мацей Кендзерек рассказал о своем сотрудничестве с украинским грандом, войне и дальнейших планах.
