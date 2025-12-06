6 декабря состоится финальный матч Кубка MLS 2025 между командами Интер Майами и Ванкувер Уайткэпс.

Поединок пройдет на арене Чэйз Стедуим в Форт Лодердейле. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по Киеву.

Главным арбитром предстоящего противостояния будет канадский арбитр Дрю Фишер.

Интер Майами вместе с экс-игроками Барселоны Лионелем Месси, Луисом Суаресом, Жорди Альбой и Серхио Бускетсом в плей-офф выиграл у серии у Нэшвилла (2–1: 3:1, 1:2, 4:0), а также прошел Цинциннати (4:0) и Нью-Йорк Сити (5:1).

Альба и Бускетс проведут свой последний матч в профессиональной карьере. А Лео постарается завоевать 48-й трофей.

Ванкувер на пути в финал одолел Даллас (2–0: 3:0, 1:1, пен. 4:2), Лос-Анджелес (2:2, пен. 4:3) и Сан-Диего (3:1). В составе Ванкувера выступает именитый немец Томас Мюллер, который присоединился к команде летом из мюнхенской Баварии на правах свободного агента.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на Apple TV.

Сетка плей-офф MLS 2025

Инфографика