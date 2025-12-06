Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Интер Майами – Ванкувер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
МЛС США
Интер Майами
06.12.2025 21:30 - : -
Ванкувер Вайткепс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
06 декабря 2025, 07:40 |
23
0

Интер Майами – Ванкувер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча Кубка MLS 2025 6 декабря в 21:30

06 декабря 2025, 07:40 |
23
0
Интер Майами – Ванкувер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лионель Месси и Томас Мюллер

6 декабря состоится финальный матч Кубка MLS 2025 между командами Интер Майами и Ванкувер Уайткэпс.

Поединок пройдет на арене Чэйз Стедуим в Форт Лодердейле. Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром предстоящего противостояния будет канадский арбитр Дрю Фишер.

Интер Майами вместе с экс-игроками Барселоны Лионелем Месси, Луисом Суаресом, Жорди Альбой и Серхио Бускетсом в плей-офф выиграл у серии у Нэшвилла (2–1: 3:1, 1:2, 4:0), а также прошел Цинциннати (4:0) и Нью-Йорк Сити (5:1).

Альба и Бускетс проведут свой последний матч в профессиональной карьере. А Лео постарается завоевать 48-й трофей.

Ванкувер на пути в финал одолел Даллас (2–0: 3:0, 1:1, пен. 4:2), Лос-Анджелес (2:2, пен. 4:3) и Сан-Диего (3:1). В составе Ванкувера выступает именитый немец Томас Мюллер, который присоединился к команде летом из мюнхенской Баварии на правах свободного агента.

Интер Майами – Ванкувер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на Apple TV. Видеоплеер на Sport.ua появится незадолго до старта игры.

Сетка плей-офф MLS 2025

Инфографика

Ванкувер Уайткэпс Интер Майами смотреть онлайн Major League Soccer (MLS) Лионель Месси Томас Мюллер Луис Суарес Жорди Альба Серхио Бускетс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
