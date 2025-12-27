Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ливерпуль может подписать игрока ПСЖ на замену травмированному нападающему
Англия
27 декабря 2025, 10:37 | Обновлено 27 декабря 2025, 10:38
Ливерпуль может подписать игрока ПСЖ на замену травмированному нападающему

Гонсалу Рамуш может перейти в АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсалу Рамуш

«Ливерпуль» ищет замену для травмированного Александера Исака на острие атаки, сообщает CaughtOffside.

Шведский нападающий получил серьезную травму в матче против «Тоттенхэма», что заставило клуб быстро пересмотреть свои краткосрочные приоритеты.

В настоящее время «красные» ищут варианты для замены шведу.

Иван Тони и Душан Влахович считаются форвардами элитного уровня, но обоих рассматривают скорее как долгосрочные решения, чем как быструю замену в январе.

Вариантом на короткосрочную перспективу является шестимесячная аренда Гонсалу Рамуша из «Пари Сен-Жермен».

«Ливерпуль» видит в португальском форварде потенциальную замену Исаку, которая могла бы без проблем войти в команду, обеспечивая прессинг и инстинкты в штрафной площадке, пока швед восстанавливается.

Клуб также обсуждал более универсальные атакующие профили. Родриго из «Реала» и вингер ПСЖ Бредли Барколя упоминались как креативные, мобильные варианты, способные действовать по всей линии атаки, а не только как традиционные нападающие.

По теме:
Ливерпуль – Вулверхэмптон. Смотреть онлайн. LIVE
Ноттингем Форест – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Самая высокая зарплата в команде. Милан хочет продлить контракт с капитаном
Иван Чирко Источник: Caughtoffside
