  4. Легенда Динамо подколол Милевского и Алиева: «Вы лучше у них спросите»
Украина. Премьер лига
27 декабря 2025, 10:18 |
Легенда Динамо подколол Милевского и Алиева: «Вы лучше у них спросите»

Хацкевич оценил уровень игры Алиева и Милевского в падел

27 декабря 2025, 10:18 |
Легенда Динамо подколол Милевского и Алиева: «Вы лучше у них спросите»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Хацкевич

Легенда киевского Динамо Александр Хацкевич оценил уровень игры Артема Милевского и Александра Алиева в падел, который становится очень популярным среди футболистов.

– Слежу за соцсетями двух известных экс-игроков Динамо Артема Милевского и Александра Алиева – они тоже пытаются играть в падел. Приходилось ли выходить против них на корт?

– Вот вы сказали об этих двух игроках... Ключевое слово здесь – «стараются» играть. Вы лучше у них спросите: понравится ли им играть против меня?

– То есть уровень еще не тот?

– Скажу так: они еще «курносы», – сказал Хацкевич.

По теме:
«Динамо будет на пьедестале, а Оболонь – упадет». Бабич – о сезоне в УПЛ
КАЮК: «Динамо интересовалось этим футболистом ЛНЗ, но уже было поздно»
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
Александр Алиев Артем Милевский Александр Хацкевич Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
