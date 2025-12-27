Легенда Динамо подколол Милевского и Алиева: «Вы лучше у них спросите»
Хацкевич оценил уровень игры Алиева и Милевского в падел
Легенда киевского Динамо Александр Хацкевич оценил уровень игры Артема Милевского и Александра Алиева в падел, который становится очень популярным среди футболистов.
– Слежу за соцсетями двух известных экс-игроков Динамо Артема Милевского и Александра Алиева – они тоже пытаются играть в падел. Приходилось ли выходить против них на корт?
– Вот вы сказали об этих двух игроках... Ключевое слово здесь – «стараются» играть. Вы лучше у них спросите: понравится ли им играть против меня?
– То есть уровень еще не тот?
– Скажу так: они еще «курносы», – сказал Хацкевич.
