Англия27 декабря 2025, 09:51 | Обновлено 27 декабря 2025, 09:52
16
0
Команда Ярмолюка никогда не проигрывала Борнмуту в АПЛ. Продолжат ли серию?
Сегодня Брентфорд сыграет с «вишнями» в седьмой раз в истории Премьер-лиги
27 декабря 2025, 09:51 | Обновлено 27 декабря 2025, 09:52
16
0
Брентфорд, за который играет украинский полузащитник Егор Ярмолюк, никогда не проигрывал Борнмуту матч АПЛ.
Беспроигрышная серия «пчел» составляет 6 матчей: 4 победы и 2 ничьи.
Брентфорд попытается сегодня продлить эту серию в домашнем матче 18-го тура.
Вспомним, как играли между собой сегодняшние соперники в АПЛ.
Матчи между Брентфордом и Борнмутом в АПЛ
- 2024/25: Борнмут – Брентфорд – 1:2
- 2024/25: Брентфорд – Борнмут – 3:2
- 2023/24: Борнмут – Брентфорд – 1:2
- 2023/24: Брентфорд – Борнмут – 2:2
- 2022/23: Брентфорд – Борнмут – 2:0
- 2022/23: Борнмут – Брентфорд – 0:0
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 декабря 2025, 10:03 0
Президент УАФ ожидает равного матча
Футбол | 26 декабря 2025, 10:32 3
Мацей Кендзерек рассказал, как трудоустроился в киевском «Динамо»
Хоккей | 27.12.2025, 01:45
Футбол | 27.12.2025, 07:02
Футбол | 27.12.2025, 08:33
Комментарии 0
Популярные новости
25.12.2025, 13:17 4
25.12.2025, 14:08 16
26.12.2025, 07:00 4
25.12.2025, 21:15 8
26.12.2025, 10:42 8
25.12.2025, 15:08 1
26.12.2025, 11:05 2
25.12.2025, 10:09 12