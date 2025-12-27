Команда Ярмолюка никогда не проигрывала Борнмуту в АПЛ. Продолжат ли серию?

Брентфорд, за который играет украинский полузащитник Егор Ярмолюк, никогда не проигрывал Борнмуту матч АПЛ.

Беспроигрышная серия «пчел» составляет 6 матчей: 4 победы и 2 ничьи.

Брентфорд попытается сегодня продлить эту серию в домашнем матче 18-го тура.

Вспомним, как играли между собой сегодняшние соперники в АПЛ.

Матчи между Брентфордом и Борнмутом в АПЛ