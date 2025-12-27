Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Команда Ярмолюка никогда не проигрывала Борнмуту в АПЛ. Продолжат ли серию?
Англия
27 декабря 2025, 09:51 | Обновлено 27 декабря 2025, 09:52
Команда Ярмолюка никогда не проигрывала Борнмуту в АПЛ. Продолжат ли серию?

Сегодня Брентфорд сыграет с «вишнями» в седьмой раз в истории Премьер-лиги

Команда Ярмолюка никогда не проигрывала Борнмуту в АПЛ. Продолжат ли серию?
Getty Images/Global Images Ukraine

Брентфорд, за который играет украинский полузащитник Егор Ярмолюк, никогда не проигрывал Борнмуту матч АПЛ.

Беспроигрышная серия «пчел» составляет 6 матчей: 4 победы и 2 ничьи.

Брентфорд попытается сегодня продлить эту серию в домашнем матче 18-го тура.

Вспомним, как играли между собой сегодняшние соперники в АПЛ.

Матчи между Брентфордом и Борнмутом в АПЛ

  • 2024/25: Борнмут – Брентфорд – 1:2
  • 2024/25: Брентфорд – Борнмут – 3:2
  • 2023/24: Борнмут – Брентфорд – 1:2
  • 2023/24: Брентфорд – Борнмут – 2:2
  • 2022/23: Брентфорд – Борнмут – 2:0
  • 2022/23: Борнмут – Брентфорд – 0:0
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Брентфорд статистика Егор Ярмолюк
Сергей Турчак Источник: Instagram
