Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КАЮК: «Динамо интересовалось этим футболистом ЛНЗ, но уже было поздно»
Украина. Премьер лига
27 декабря 2025, 09:43 |
358
0

КАЮК: «Динамо интересовалось этим футболистом ЛНЗ, но уже было поздно»

Генеральный директор ЛНЗ признался, что Проспер Оба был на радарах «Динамо»

27 декабря 2025, 09:43 |
358
0
КАЮК: «Динамо интересовалось этим футболистом ЛНЗ, но уже было поздно»
ФК ЛНЗ. Василий Каюк

Нигерийский вингер Проспер Оба безумно провел первую часть нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги, чем вызвал серьезный интерес от других клубов УПЛ.

Легионер уже перебрался из расположения черкасского ЛНЗ в донецкий Шахтер, но генеральный директор «фиолетовых» Василий Каюк признался, что футболистом интересовались и представители киевского Динамо:

«Могу так сказать, что звонили ко мне люди, спрашивали, открыто ли это дело и может ли «Динамо» вмешаться в борьбу за Проспера Оба, но уже было поздно», – сказал Каюк.

В сезоне 2025/26 Проспер Оба провел 17 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

По теме:
Игрок сборной Украины ушел из Динамо из-за легионеров: «Этого мало»
ВИДЕО. Интервью Кауана Элиаса. Первый год в Шахтере, конкуренция, характер
Григорчук вернется? Стало известно, кто может появиться в штабе Черноморца
Проспер Оба ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ Динамо Киев Шахтер Донецк Василий Каюк чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Футбол | 27 декабря 2025, 06:47 18
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко
Мамин звонок стал началом важнейшей борьбы Андрея Шевченко

Шведское издание Dagens Nyheter опубликовало статью о президенте УАФ

Йожеф САБО: Кого он тренировал? Я такой команды даже не слышал, но...»
Футбол | 27 декабря 2025, 08:41 0
Йожеф САБО: Кого он тренировал? Я такой команды даже не слышал, но...»
Йожеф САБО: Кого он тренировал? Я такой команды даже не слышал, но...»

Йожеф отметил Пономарева и Турана

Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
Хоккей | 27.12.2025, 01:45
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
Стартовал молодежный ЧМ по хоккею. Матч-открытие выиграл фаворит
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
Футбол | 26.12.2025, 09:26
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
Цыганков может пойти на повышение. На него появился неожиданный претендент
ФОТО. Известный футболист замешан в любовном треугольнике, предав друга
Футбол | 27.12.2025, 01:23
ФОТО. Известный футболист замешан в любовном треугольнике, предав друга
ФОТО. Известный футболист замешан в любовном треугольнике, предав друга
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Джошуа выступил с заявлением после брутального нокаута в бою с Полом
Джошуа выступил с заявлением после брутального нокаута в бою с Полом
25.12.2025, 17:43 1
Бокс
Суркис по видеосвязи пригласил иностранного тренера в Динамо
Суркис по видеосвязи пригласил иностранного тренера в Динамо
26.12.2025, 10:32 3
Футбол
Легенда Динамо: «По этой причине я поругался с Суркисом»
Легенда Динамо: «По этой причине я поругался с Суркисом»
25.12.2025, 09:20 4
Футбол
Салах принес победу фараонам. Египет в меньшинстве взял верх над ЮАР
Салах принес победу фараонам. Египет в меньшинстве взял верх над ЮАР
26.12.2025, 19:02 6
Футбол
Надежда есть. Довбик получил радостные новости в Роме
Надежда есть. Довбик получил радостные новости в Роме
25.12.2025, 13:17 4
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Они – худшая команда УПЛ. Ему нужно уйти из футбола»
ЛЕОНЕНКО: «Они – худшая команда УПЛ. Ему нужно уйти из футбола»
26.12.2025, 07:00 4
Футбол
Ферстаппен – босс, а Норрис не в топе. Рейтинг лучших пилотов Формулы-1
Ферстаппен – босс, а Норрис не в топе. Рейтинг лучших пилотов Формулы-1
26.12.2025, 11:05 2
Авто/мото
Изменился лидер в рейтинге лучших боксеров мира. Где теперь Усик?
Изменился лидер в рейтинге лучших боксеров мира. Где теперь Усик?
25.12.2025, 21:15 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем