КАЮК: «Динамо интересовалось этим футболистом ЛНЗ, но уже было поздно»
Генеральный директор ЛНЗ признался, что Проспер Оба был на радарах «Динамо»
Нигерийский вингер Проспер Оба безумно провел первую часть нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги, чем вызвал серьезный интерес от других клубов УПЛ.
Легионер уже перебрался из расположения черкасского ЛНЗ в донецкий Шахтер, но генеральный директор «фиолетовых» Василий Каюк признался, что футболистом интересовались и представители киевского Динамо:
«Могу так сказать, что звонили ко мне люди, спрашивали, открыто ли это дело и может ли «Динамо» вмешаться в борьбу за Проспера Оба, но уже было поздно», – сказал Каюк.
В сезоне 2025/26 Проспер Оба провел 17 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Шведское издание Dagens Nyheter опубликовало статью о президенте УАФ
Йожеф отметил Пономарева и Турана