КАЮК: «Динамо интересовалось этим футболистом ЛНЗ, но уже было поздно»

Нигерийский вингер Проспер Оба безумно провел первую часть нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги, чем вызвал серьезный интерес от других клубов УПЛ.

Легионер уже перебрался из расположения черкасского ЛНЗ в донецкий Шахтер, но генеральный директор «фиолетовых» Василий Каюк признался, что футболистом интересовались и представители киевского Динамо:

«Могу так сказать, что звонили ко мне люди, спрашивали, открыто ли это дело и может ли «Динамо» вмешаться в борьбу за Проспера Оба, но уже было поздно», – сказал Каюк.

В сезоне 2025/26 Проспер Оба провел 17 матчей на клубном уровне, отличившись 8 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.