Игрок Севильи дисквалифицирован на длительный срок за оскорбление арбитра

Дисциплинарный комитет RFEF обнародовал решения по итогам 17-го тура чемпионата, сыгранного 21 декабря, с особенно суровым наказанием для «Севильи».

Бразильского центрального защитника андалусийцев Маркао отстранили на шесть матчей за события в игре против мадридского «Реала» – 0:2.

В наказание включены: один матч за двойную желтую карточку и последующее удаление, четыре встречи – за оскорбления, словесные выпады и инвективное поведение в адрес арбитра, а также еще один матч – за поведение, противоречащее спортивной этике.

Согласно дисциплинарному решению, после удаления центральный защитник «Севильи» подошел к Хуану Муньису Руису на опасно близкое расстояние в угрожающей манере, и его пришлось оттаскивать партнерам по команде. Направляясь к тоннелю с раздевалками, он произнес выражения, признанные оскорбительными, а также ударил мяч, находившийся в зоне четвертого арбитра.

Маркао не будет играть до середины февраля, однако «Севилья» будет обжаловать санкции в отношении своего основного игрока.

Главного тренера «Севильи» Матиаса Алмейду также наказали одним матчем дисквалификации за двойную желтую карточку и последующее удаление в том же матче с «Реалом».